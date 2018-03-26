雷凡培任中船集团董事长党组书记 董强不再担任

原标题：雷凡培任中船集团董事长、党组书记，董强不再担任

2018年3月26日上午，中国船舶工业集团有限公司召开中层以上干部大会。中央组织部高选民副部长宣布了党中央、国务院关于中国船舶工业集团有限公司主要领导调整的决定：雷凡培同志任中国船舶工业集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国航天科技集团有限公司董事长、党组书记职务；免去董强同志中国船舶工业集团有限公司董事长、党组书记职务；免去吴强同志中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。有关职务任免按有关法律和章程办理。

来源：微信公众号“中船集团”

责任编辑：张义凌