中国驻WTO大使：美国301调查违反WTO最基本精神

原标题：中国常驻世贸组织代表团张向晨：谴责美国保护主义行径

瑞士时间3月26日，中国常驻世贸组织代表团张向晨大使在WTO货物贸易理事会上就美国301调查发言：谴责美国保护主义行径！

美国于3月22日公布了对中国的301调查结论和措施，中方对此予以坚决反对。美国的单边行径，不仅损害了中国和其他成员的利益，更对多边贸易体制造成了严重损害。

美国做法违反了世贸组织（WTO）的最基本精神和原则，为《争端解决谅解》（DSU）第23条所禁止的单边做法。根据WTO裁定和美国承诺，美国不能通过301调查单边认定其他成员做法是否违反世贸规则，在处理涉及世贸协定的事项时，美国须依据世贸规则和争端解决机构（DSB）的裁决。美国此次做法，违反了美国政府在欧盟诉301案（DS152）中以“明确、正式、再次以及无条件”方式做出的承诺，即美国贸易代表办公室（USTR）将仅依据DSB裁决做出认定。在该案中，专家组明确指出，“如果美国政府在任何程度上否定或撤回这些承诺，美国将承担国家责任，其法律将被认定不符合DSU第23条的规定”。

长期以来，美国基于保护美国内产业的需要，动辄对其他成员的经贸政策发起单边调查，实施提高关税、限制投资等报复和制裁措施。1974年至今，仅仅是301调查，美国就发起了125起之多，世贸成员均深受其害。WTO成立后，美国已基本停止依据301调查结果采取单边措施。美国此次罔顾其国际承诺，开了一个非常恶劣的先例。我们必须齐心协力阻止301死灰复燃，并重新把它关进WTO规则的笼子里。

对于美国公布对中国301调查结论和措施，中方将坚决运用WTO规则和其他必要方式捍卫自身合法权益。毫无疑问，我们面临着严峻考验，我们做好了应对各种困难的准备。如果有人问中国人最鲜明的民族特征是什么，我会回答，像竹子一样，坚韧难折。

单边主义与WTO水火不容。覆巢之下，没有完卵。如果有人企图明哲保身，而任贸易保护主义肆虐，最终将自食其果，追悔莫及。WTO是我们共同的港湾，需要大家一起维护。

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责任编辑：桂强