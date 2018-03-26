新华社：中美贸易不平衡背后的真相是什么？

原标题：（经济）中美贸易不平衡背后的真相是什么？

新华社北京3月26日电题：中美贸易不平衡背后的真相是什么？

新华社记者于佳欣

近日，美国发动了一系列单边的贸易保护主义举措，包括公布301调查报告，拟对华采取限制措施等。借此缩减美中贸易逆差则被认为是此举的目的之一。

美中两国之间千亿美元量级的贸易逆差一直是美国的“心头之痛”。而且对于美方统计的数据，不少专家认为是“不恰当地高估”。那么，两国贸易不平衡背后的真相到底是什么？

贸易逆差主要缘于美国自身

“美国贸易逆差的根本原因，在于美国高消费、低储蓄的经济结构。”对外经济贸易大学教授屠新泉说，美国逆差问题不是中美贸易所特有的，目前美国对全球贸易普遍存在逆差。

国务院发展研究中心副主任隆国强表示，贸易竞争力从根本上说是产业竞争力。中美双边贸易不平衡的重要原因是美国商品在中国市场的竞争力不足。

美中贸易逆差的主要责任还是源于美国自身。业内人士指出，美国企业为追求利润最大化，在世界范围寻求廉价劳动力和低成本生产地，转移低端制造业，把研发中心和高端制造业等留在国内，这就催生了美国对中国等发展中国家物美价廉产品的旺盛需求。

根据商务部的一份报告，美国对中国货物逆差近年来呈下降趋势，特别是在2012-2016年间，中国对美货物贸易顺差额年均增长仅为3.5%，远小于中国加入世贸组织之初时年均42%的增长幅度，2016年还出现了3.8%的下降。

统计方法不同导致逆差被高估

针对中美两国贸易不平衡问题，商务部部长钟山曾表示，两国统计口径存在较大差异，美国每年对中美贸易顺差高估20%左右。

中国国际经济交流中心研究员张茉楠说，这里说的统计口径问题之一，从全球价值链的角度讲，就是统计增加值贸易和总量贸易的区别。

比如苹果手机，其零部件来自不同的国家，组装制造在中国，然而在美国的贸易统计中，苹果手机的全部进口成本都算到中国头上，但实际上中国获得的增加值只有很小一部分。

“这相当于中国在替其他国家背负贸易失衡责任。”张茉楠说。大部分利润已经被美国公司赚走，但整个商品的报关价格却统计在中国对美出口额里，得出的统计数字必然不准确。

在全球价值链中，美国跨国公司已成为价值转移和贸易利益的主要获利者。调查研究表明，如果扣除跨国公司关联交易，美国贸易逆差将下降2/3，对华逆差下降30%；如果再扣除在华外资企业出口的因素，美国对华逆差将减少73%。

此外，美国只强调商品贸易，而忽视服务贸易。商务部数据显示，美国是中国服务贸易逆差最大来源国，而且美国对中国服务贸易顺差增长显著，2006年至2016年间，两国服务贸易逆差增长33.7倍。

商务部新闻发言人高峰表示，中美贸易顺差是“互补性的顺差”，如果从包括货物、服务和跨国公司海外销售在内的总贸易规模来观察，中美贸易利益总体上是比较平衡的。

解决贸易逆差要对症下药

业内人士指出，中美贸易顺差在中国，但利益顺差在美国。中美贸易顺差给美国的消费者带来了实实在在的好处。据牛津经济研究院数据统计，买中国货可帮美国家庭每年节省850美元以上。

“如果试图靠征收关税的办法来削减贸易逆差，只能适得其反，而且会给美国企业和消费者带来严重损失。”张茉楠说，美国若通过征税抬高中国产品的价格，将给上游原材料国家带来压力，并打击在华跨国公司的利益。

解决贸易逆差问题，要对症下药。美方高技术对华出口管制等因素是导致目前出现贸易不平衡问题的原因之一。美国研究机构报告显示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。

“贸易逆差的形成与两国发展阶段和产业结构相关，不可能短时间内解决。”屠新泉说，为了缩小逆差，一方面中国可以适当扩大对美能源、农产品等的进口，同时，美国也应放宽在高技术、航天等领域产品的对华出口限制。（完）

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责任编辑：张岩