女厅官要在北京给儿子买别墅 找开发商要了800万

原标题：女厅官要在北京买别墅，找开发商要了800万

女厅官要钱办事，先后11次向开发商索要千万余元。

这名女厅官，即新疆自治区民政厅原党组书记、副厅长莫涓，她于2016年12月因贪污、受贿领刑16年。她被指2003年至2012年期间，利用职务便利，为新疆一家房产公司董事长关某在承揽项目等方面谋取利益，先后11次索要或者非法收受关某财物合计1307.73万元。

政知圈（微信ID：wepolitics）今日发现，莫涓索贿细节经裁判文书网披露，开发商关小伟因犯单位行贿罪领刑1年。

法院认为，这一千多万中，有587万是关小伟给予莫涓的好处费，莫涓为其所在单位招投标提供帮助，这一行为构成单位行贿罪，其他经莫涓索要，但是没有谋取不正当利益的，不构成行贿罪。

索要800万在京给儿子买别墅

按照莫涓的说法，2010年她在北京看上一套别墅，2011年下半年要求关小伟筹措800多万元，关小伟同意了，并用自己的身份证办了一张交通银行卡给她，承诺把钱打在这张卡上。随后，2012年1月、3月、4月，关小伟分四笔给莫涓打了848万。

打钱的过程颇为曲折，第一笔48万打完后，关小伟曾请求莫涓打电话催结工程款，莫涓打电话后，关小伟很快又打了300万。而莫涓则因交房款期限将到，打电话催关小伟再打400万。

“关小伟虽然很为难，但在4月份关小伟给我打了400万元。”莫涓在证言中说。

根据关小伟的供述，2009年，他想承揽自治区民政厅炉院街康复中心综合楼工程，挂靠在新疆建工集团，去找莫涓帮忙招投标，并向其承诺按利润的6%给其好处费。2011年10月在莫家，他被问及工程进展，利润情况，并被莫涓告知自己的儿子李某想买套房子。也就是这套别墅是莫涓的儿子看上的。

“后面400万元，是我之前答应莫某筹措的800多万元，是想跟莫某拉好关系，得到更多的工程。”关小伟说。

给儿子换了福特翼虎再换别克昂克雷

在关小伟的裁判文书中，莫涓的儿子李某多次出现。

不仅是买房，莫涓还两次因为儿子家要换车找到关小伟，在关小伟同意帮忙处理旧车的情况下，收钱却不给车。

关小伟供述说，2010年5、6月份的一天，莫涓打电话叫他去她家，说她儿子李某开的福特翼虎车小了点，想让他给换大一点的车，他同意了，表示要将李某的旧车折抵给建材商，在建筑行业里拿旧车抵建材款很普遍。随后，他联系李某，称说好建材商将车折抵50万，并将50万汇给李某，但最终李某没将车开过来，还说已将车卖掉了。

“2010年年初，我想换一辆大点的别克车，就给我母亲说了，她说她来想办法。”李某的证言证实收了50万没给车，“2010年我以21万元的价格将车卖了。”

这样的事情，四年后又发生了一次。李某的妻子刘某证言称，“2014年我想换辆车，和李某商量，决定将我家现有的别克昂克雷轿车交给关小伟处理，我把资料扫描后发给关小伟，他说他想办法，大约在8月下旬，他给我的中国银行卡上打了65万元。后来车也没有给他。”

莫涓证实，这一事情的背景是，为关小伟在承揽自治区民政厅工程项目谋取利益。收钱后，“决定不将别克昂克雷车给关小伟”。

索要了500克的金条却没办答应的事儿

裁判文书的内容显示，莫涓也不只是给儿子谋利益。

检察机关指控，2012年1月，被告人关小伟欲利用莫某担任自治区民政厅党组书记的职务便利，办理土地转换事宜，莫某向其索要金条一块，价值人民币170000元。

关小伟说，2012年春节，莫涓提出让我给她准备500克的金条，说是要帮我跑新疆金秋湾老年社会福利园周边商业开发的手续要用，并说是给乌鲁木齐市的有关领导。我花了170000 元，买了500克的金条给她。后来这事也没有办成。

莫涓承认索要500克金条一块，也承认实际并未去办理请托事项。不过，在莫涓的关照和支持下，2013年上半年，关小伟承揽了自治区民政厅老年活动中心工程项目。

紧接着，2014年12月，莫涓又让关小伟装修其在炉院街的高层住宅，并由关小伟支付240000元装修款给装修公司。

按照莫涓的说法，2014年年底，民政厅在炉院街康复中心家属楼给她分了一套房子，大概170平米到180平米，19楼。“有一次关小伟来我家，我说我在炉院街分了一套房子，你帮我装修一下，关小伟说没问题。“

后来关小伟找了一家装修公司，合同约定装修费40万元，他给装修公司预付了20多万元。裁判文书还透露，这份装修合同，由莫涓的爱人李某某与装修公司签订。

最后多说一句，根据莫涓的判决内容，她可不是只收受关小伟的钱财。据公诉人指控，2008年至2015年，莫涓利用担任自治区民政厅党组书记的职务便利，为王某等11家公司或个人在承揽新疆民政系统相关工程项目、工作调动等方面谋取利益，少则收取“好处费”几万元，多则400余万元。

法院认定，莫涓在职期间贪污公款59.5万余元，收受他人贿赂3387.5万余元，鉴于其归案后能够主动交代组织上尚不掌握的大部分收受贿赂犯罪事实和全部贪污犯罪事实，依法应认定为坦白，并能检举他人犯罪，具有立功表现，认罪态度较好，有悔罪表现。最后领刑期16年。

责任编辑：张岩