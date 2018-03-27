今年北京筹建保障房5万套 城六区海淀最多

原标题：今年筹建保障房5万套 城六区海淀最多

新京报讯 （记者邓琦 实习生余华尊）今年北京将建设筹集各类保障性住房5万套。记者昨日从北京市住建委获悉，各区也公布了今年的保障房目标和任务，其中，城六区中海淀最多，今年建设筹集保障房6000套，其次是丰台区的5600套。所有区中，大兴区力度最大，今年计划建设筹集保障房1.2万套，房山区和顺义区各为1万套。此外，各区也都提出市场租房补贴依申请实现应保尽保。

市住建委此前介绍，今年全市将建设筹集各类保障性住房5万套，并推进已供地共有产权住房建设及集体建设用地建设租赁住房。2018年底前，列入国家计划的政府投资公租房分配要完成90%以上；市场租房补贴依申请实现应保尽保。市政府已与各区、各部门签订了今年的住房保障工作目标责任书。

从城六区看，东城区今年竣工保障性住房400套，西城区今年竣工保障性住房1100套。朝阳区今年建设筹集保障性住房3800套，竣工保障性住房11000套。

海淀区今年建设筹集保障性住房6000套，为城六区最多。同时今年竣工保障性住房4300套。此外，丰台区今年建设筹集保障性住房5600套，竣工保障性住房3000套。石景山区今年建设筹集保障性住房3100套，今年竣工保障性住房400套。

其他各区中，有3个区今年建设筹集保障性住房达到1万套及以上，其中大兴区1.2万套、房山和顺义分别是1万套。

另外，昌平区6000套、门头沟区5000套、通州2500套、怀柔和延庆分别为2000套。

责任编辑：张岩