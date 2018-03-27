原标题：中国原油期货上线 境外机构交易免税

3月26日，中国首个国际化期货品种——中国原油期货在上海期货交易所正式挂牌交易。

证监会主席刘士余在当天的上市仪式上表示，中国原油期货从酝酿到今天正式上市历经17年。

证监会副主席方星海介绍，国际油价的波动非常大，有了原油期货，就可以预期今后油价的变化，并做相应适当的安排，这是服务实体经济最重要的一个作用。为了让原油期货能更好地服务实体经济，我国推出的原油期货具有国际平台、人民币计价两大特点。

中国原油期货首日交易即迎开门红，依据同花顺数据，截至昨日收盘，原油主力合约SC1809成交4.07万手、成交176.40亿元，上涨3.34%。

SC1809上涨3.34%境外机构完成首单交易

目前，交易所安排，首批挂牌交易合约包括：SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902等共计15个合约。市场人士认为，SC1809合约将成为主力合约。

从当天的市场情况来看，外资机构成为中国原油期货的首单交易方。境外交易者嘉能可公司（Glencore）进行了首单委托交易。该公司于当日通过时瑞金融服务有限公司委托新湖期货有限公司进行交易，在集合竞价阶段抢得中国原油期货上市首笔委托并成交SC1809合约。

中国原油期货迎来开门红，依据同花顺数据，截至收盘，原油主力合约SC1809报价429.9元/桶，上涨3.34%，成交4.07万手、成交176.40亿元；原油品种成交4.23万手、成交183.47亿元。

公开资料显示，目前国际原油贸易普遍采用期货价格作为计价基准。其中，美洲地区的原油贸易主要以CME集团的WTI原油期货价格作为基准价；运往欧洲等地的原油主要以ICE集团的布伦特原油期货价格作为基准价。而亚太地区原油贸易主要参照报价机构的Dubai/Oman原油现货评估价。

对于国内与海外交易平台的差异，中国建设银行金融市场交易中心陈浩撰文指出，布伦特和WTI采取的是“金融中心+原油产地”模式；我国主打的是“金融中心+原油消费地”模式，如未来原油市场从卖方向买方市场转变，我国的模式容易成功。

中国原油期货交易的重点当属人民币定价交易。

上期所相关人士披露，我国原油期货总体方案为“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价结算”，全面引入境外交易者和境外经纪机构参与交易，报价为不含税的净价，外汇可用作期货保证金。

在交易结算方面，境外参与者可使用美元作为保证金，交易产生的盈亏、手续费、交割货款等必须以人民币支付结算，盈利可以选择以人民币或者美元的方式提取。

值得注意的是，为支持原油等货物期货市场对外开放，财政部、税务总局、证监会已于3月13日下发通知提供税收减免。

公告称，对境外机构投资者（包括境外经纪机构）从事中国境内原油期货交易取得的所得（不含实物交割所得）、从事经纪业务的佣金所得、不属于来源于中国境内的劳务所得，暂不征收企业所得税。

此外，自原油期货对外开放之日起，对境外个人投资者投资中国境内原油期货取得的所得，三年内暂免征收个人所得税。

减少我国原油贸易对美元依赖

从计划研究到正式推出，中国原油期货历经17年。其间，石油作为“工业的血液”，在国民经济发展中的重要地位逐步凸显。

数据显示，2017年，中国的石油表观消费量达6.1亿吨，进口量4.2亿吨，对外依存度近70%，我国已经是全球第一大原油进口国和第二大原油消费国，围绕原油形成了价值逾6.5万亿元的巨大产业链和消费体系。但近年来国际油价波动剧烈，中国石油产业链相关企业面临较大的风险敞口，经营发展的不确定性大大增加。

券商机构认为，推出人民币计价的原油期货后，中国将能够减少在原油贸易中对美元的依赖，降低与美元相关的汇率风险。

证监会副主席姜洋撰文指出，“中国版”原油期货上市是里程碑式的事件。

姜洋认为，中国作为全球第一大原油进口国和第二大原油消费国，推出原油期货主要是基于本国实体经济发展和进一步改革开放的需要。此外，中国版原油期货上市，为石油石化及相关企业提供保值避险的工具，整个石油产业链都将迎来新的发展机遇。

■ 追问

1 谋原油定价话语权？

拥有了自己的原油期货市场，是否意味着中国能谋求一定的定价话语权？

证监会副主席方星海表示，上海原油期货推出后会形成全球原油24小时连续交易，弥补了全球原油期货定价缺陷，同时能够反映中国的供需情况，有助于企业管理风险和国家利益。

山西证券认为，原油期货的推出能够更好地反映亚洲地区的原油供需格局。如果我国原油期货能成为亚太地区原油定价的基准，那么在未来的原油定价方面占据主动权，这样可以减轻原油价格的频繁波动对于我国经济的影响。

平安证券认为，日本、中东、新加坡等虽有交易所挂牌交易原油期货，但从交易量和市场地位上都难以作为亚太地区原油现货的定价基准。考虑到中国在原油进口市场的地位与强大的综合国力，上海挂牌交易的原油期货或将取代布伦特原油期货成为亚太地区原油现货更好的定价基准。

对于石化行业来说，国内石化从业人士认为，中国原油期货利好国内石化企业，方便企业保值避险，但目前仍然存在很多挑战，受制于企业管理制度，财税政策等因素，企业直接通过原油期货进行跨品种套保仍不高效。

据证监会相关人士介绍，中国石油期货可为产业链企业提供价格参考，有利于形成金融市场全面开放新格局。受益中国原油期货上线交易，A股部分石化个股上涨，截至26日收盘，洲际油气上涨5.35%，中国石化、中国石油表现不佳，分别下跌2.78%、1.02%。

2 中国原油期货怎么交易？

中国首个国际化期货品种扬帆起航，中国原油期货怎么交易，投资者需要满足哪些条件？

上期所资料显示，上海国际能源交易中心为新的交易所，与股指期货上市时类似，各类投资者想要参与原油期货交易，均需重新开户、申请交易编码。

适当性安排方面，期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构等开户机构层面，应当就客户对期货的认知水平和风险承受能力进行评估。评估维度主要包括期货交易基本知识、相关投资经历、财务状况及诚信状况等，即业内常说的“三有一无”。

原油期货投资者适当性制度对投资者资金有门槛要求。单位客户在申请交易编码前5个工作日保证金账户可用余额均不低于人民币100万元或者等值外币；个人客户在申请交易编码前5个工作日保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元或者等值外币。

值得注意的是，原油期货的交易单位是1000桶/手，选用“桶”而不是“吨”，是为了遵循国际惯例，我国原油期货面向的是全球投资者，所以没有采用国内常用的“吨”为单位。1000桶/手与国际上主流的原油期货的合约大小保持一致，便于境内外投资者参与。

此外，原油期货的最小涨跌停板幅度是4%，上期能源会根据市场波动情况对涨跌停板进行调整，在市场价格波动剧烈时，会相应调高涨跌停板，同时提高保证金的比例。

新京报记者 王全浩

责任编辑：张岩