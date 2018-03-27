北京青年报:“石油人民币”迈出金融开放重要步伐

原标题 ：“石油人民币”迈出金融开放重要步伐

中国推出“石油人民币”不是为了取代“石油美元”，而是以更加开放的姿态参与全球市场，提升国际竞争力，构建更加公平公正的全球原油交易市场秩序。“石油人民币”前行之路不会一帆风顺，但这个目标一定会实现。

昨天上午，我国原油期货在上海国际能源交易中心正式挂牌交易。由于中国是国际原油最大买家，且国际资本普遍看好中国经济转型升级前景，昨日编号为1809的主力合约甫一开盘，立即高开高走跳涨5.77%，与近期全球股市震荡形成了强烈反差。（相关报道见A11版）

全球目前共设有12个原油期货交易市场，纽约与伦敦两家占据年原油期货交易份额的97%，其余10家交易机构均处境尴尬。短期内，刚上市的“上海油”几乎不可能规模化分食“纽约油”和“伦敦油”的份额，但从中长期看，“上海油”无疑是“纽约油”和“伦敦油”的强劲竞争对手。

上世纪70年代前期，因美苏争霸外加身陷越战泥淖难以自拔，美国制造业开始首轮滑坡，1944年由美国主导的《布雷顿森林协定》所确立的“黄金美元”霸权被终结，但尼克松及助手基辛格用一系列各个击破的外交运作，以“石油美元”巧妙取代“黄金美元”，使美元霸权延续至今。“上海油”上市之前，全球原油期货交易全部用美元结算，“上海油”上市即用人民币结算，国际资本对“上海油”作套利博弈，需要先把美元换成人民币才能入场。这是继“石油美元”之后全球首次出现原油人民币期货交易市场，也是“石油人民币”正式登场的里程碑式事件。

2015年起，中国成为全球第一原油进口国，去年中国进口原油超过4亿吨，国际依存度逼近70%。正常情形下，由于全球原油供大于求，中国作为第一大买主，当拥有说一不二的定价权，这一点用人们的生活常识就可确信。然而，在“石油人民币”问世前的数十年间，中国进口原油需从美国指定的银行先把人民币换成美元，然后一手交钱一手提油。美国利用“石油美元”铸就的货币霸权收取换汇“过手费”，中国作为最大买家，每进口一桶原油须凭空多支付1-1.5美元，仅此一项，中国每年就多支出高达20亿美元。由于整个亚洲没有自己的“亚洲期油”市场，日本等进口大户也同样长期被“石油美元”额外抽成。

“石油人民币”有四大即期功能：一是发现生成“上海油”的国际价格，逐步争取国际原油价格的中国定价权，最终少花和不花冤枉钱；二是为国内油商和用油大户提供套期保值操作平台，规避美元汇率风险，这部分经济效益更加可观；三是拓展国际原油交易人民币结算份额，为已成为世界五大货币之一的人民币国际化进程提供新助力；四是为国际炒油资本提供“东西对冲”的避险工具。

“石油美元”不但形成了极不合理的“过手费”，而且还形成了“石油美元——中东产油国——全球制造业”的封闭大循环，美国借此成为全球产业链中的最大食利者。不说别的，仅从消除中方过大的贸易顺差、实现中美贸易平衡发展的角度看，“石油人民币”也应当尽快成长成熟。

日本、韩国、印尼、新加坡等国都曾尝试组建过原油期货交易市场，最终均未成功。中国于1992年也试水原油期货交易市场，且在短期内位居全球交易量老三，但当时我们缺乏监管资本市场的经验，为规避金融风险，该市场试水两年后关闭。现在，我国驾驭资本市场的能力和监管水平已大幅提升，我国从俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、巴西等国进口原油均已采用人民币结算，多种利好因素齐备，推出原油期货交易市场正当其时。

中国已经成为世界金融大国，扩大金融业开放是中国向金融强国迈进的关键步骤，也是我国对外开放的重要方面。中国推出“石油人民币”不是为了取代“石油美元”，而是以更加开放的姿态参与全球市场，提升国际竞争力，构建更加公平公正的全球原油交易市场秩序。“石油人民币”前行之路不会一帆风顺，但这个目标一定会实现。

本报评论员 潘洪其

责任编辑：张岩