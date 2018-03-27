人民日报海外版：“人才大战”折射经济升级活力

“人才大战”折射经济升级活力（锐财经）

本报记者 王俊岭

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月27日 第 03 版）

日前，西安一则争抢人才的新举措受到广泛关注。根据最新政策，在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户西安，这一举措已面向全国开放。专家指出，随着高校毕业生进入毕业季，城市之间的“人才大战”逐渐升温。这背后，是中国经济正在迈向更高质量发展的深刻时代背景，反映了中国经济转型升级的旺盛活力。实际上，不仅增速换挡、去旧育新需要人才要素支撑，而且区域均衡协调发展也要求人才均衡分布。

“八仙过海”抢夺人才

在杭州，龙翔桥地铁站出口的一处电子广告牌上，“成都·许你一个美好的未来”等字样格外引人瞩目。如果用手机扫描画面二维码，就进入了“青年人才驿站”网页，可以直接申请入住成都当地的青年人才驿站。很多当地居民戏称，“成都又来寻人了，只不过这次不是青城山下的白娘子寻找许仙，而是盯上了杭州的人才。”

2017年，杭州电子商务产业增加值增长36.6%，数字内容、软件与信息服务、信息安全产业增加值均录得20%以上的增长。另一方面，坐落在杭州的蚂蚁金服、淘票票、丁香园、拼多多等“独角兽”和领军型科技企业亦吸附了大量新型人才。因此，从经济结构差异及新动能培育角度看，就不难理解为什么成都“盯上”杭州了。

如今，各大城市在吸引海内外人才方面可谓“八仙过海”。例如，2018年上海人才新政明确，创业人才、创新创业中介服务人才、风险投资管理运营人才、企业高级管理和科技技能人才、企业家等五类人才可直接在沪落户；浙江义乌对入选“义乌英才”计划的高层次创业、创新人才和社会事业发展紧缺人才，5年内分别给予最高5000万元、2000万元、400万元奖励。

对北京中关村而言，对标美国硅谷、吸引全球人才也成为重要任务。为了让外籍人才“进得来，留得住”，中关村在出入境措施上，允许中国籍高层次人才的外籍配偶及子女，通过直通车程序申请永久居留；允许来中关村的外籍知名专家学者以及中关村企业的境外员工，换发多次入境有效的访问签证；外籍高层次人才的科研辅助人员、随迁外籍子女来华就读都享有出入境便利。不久前，北京还进一步对创业团队和投资人落户给予重大优惠。

转型升级现实需要

那么，为什么近年来“人才大战”在各城市发展过程中愈发显眼呢？

在北京大学经济研究所常务副所长苏剑看来，“人才大战”反映了中国人口的深层次问题。例如人口老龄化对经济、社保等都构成了强大压力，因此争抢优质年轻劳动力便成为一种具有前瞻性的做法。

上海社科院人口学教授梁中堂则认为，争夺人才与城市自身的经济社会发展相关，是经济转型升级的现实需求，标志着中国城市经济发展已经步入“高维度竞争”，即从拼产业、拼招商、拼优惠政策跨入到拼人才的阶段。相关优惠的政策对计划经济条件下形成的户籍管理、人口管理等将会带来较大影响，与人口年龄结构变化可能关系并不大。

“随着中国经济从高速发展阶段转向高质量发展阶段，越来越多的城市开始意识到人才要素的重要性。在粗放式发展下，资金、原材料、土地等要素分量较重，人才作用可能并不十分突出；在集约发展下，海内外人才与创新成为了经济发展的重要驱动力。”上海财经大学经济学院经济学系主任金煜在接受本报记者采访时说。

金煜以杭州为例表示，以前杭州的经济在省会城市当中其实并不特别突出，即使是在浙江省内也并非一家独大。然而，随着经济转型特别是移动互联网与电子商务的发展，阿里巴巴等企业快速崛起，杭州的竞争力也发生了本质性转变，实现了后来居上。

高质量发展前景看好

今年的政府工作报告指出，我国拥有世界上规模最大的人力人才资源，这是创新发展的最大“富矿”。同时，报告还要求，深化人才发展体制改革，推动人力资源自由有序流动，支持企业提高技术工人待遇，加大高技能人才激励，鼓励海外留学人员回国创新创业，拓宽外国人才来华绿色通道。

科技部资料显示：2017年，中国全社会研发支出预计达到1.76万亿元，比2012年增长70.9%，国际论文总量和被引用量居世界第二位，发明专利申请量、授权量都居世界前列，研发人员全时当量居世界第一位，国家创新能力排名从2012年的世界第20位升至第17位。这些数字的背后，都离不开人才的支撑。

“对一个地区的经济发展来说，不能只有大项目，还要依靠人才、用好人才。过去，人才跟着资金走、跟着项目走；如今，很多时候则是资金和项目跟着人才走。因此，城市要想在中国经济版图中占据重要位置，就必须把握好经济高质量发展的升级态势，做好人才吸引工作，促进经济发展与居民生活水平提高形成良性循环。”金煜说。

专家普遍认为，在“创新、协调、绿色、开放、共享”这五大发展理念早已深入人心的背景下，人才将成为培育新动能的重要抓手，中国经济高质量发展的前景也更加可期。

责任编辑：刘德宾 SN222