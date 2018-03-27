新组建的部委班子来了“新人” 有哪些看头？

原标题：新组建的部委班子来了“新人”

来源：政知见

撰文 | 高语阳

两会闭幕后，几乎天天都有重磅人事消息。

例如昨天（3月26日）一天，从地方传来消息，山东省委原副书记、济南市委原书记王文涛担任黑龙江代省长，浙江省委常委、杭州市委书记赵一德担任河北省委副书记；从中央部门来看，最吸引眼球的当属郭树清，这位刚履新合并后的银保监会党委书记、主席，又有两个重要职务——央行党委书记、副行长。

在两会上，易纲正式接棒周小川，出任中国人民银行行长，央行也构成了“双首长”配置。迄今为止，除了央行外，至少有司法部、应急管理部、市场监督管理总局几个中央部门都是“双首长”。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，与这些“双首长”一同出炉的是机构改革后的新班子，目前包括农业农村部、国家卫生健康委员会、应急管理部、司法部、文化和旅游部、水利部等近10家改革后的国务院机构陆续公布了领导班子组成人员。

这些新班子，有看头。

两“会”副主席全进新班子

虽然从机构改革方案里没提到央行，不过目前看来，这个重要部门也将有不小的变化。对于原来的班子来说，郭树清书记是位新人；对于原有的机构来说，这位新人的加盟，意在从人事安排上理顺央行和银监会的关系，全局性把握不发生系统性的金融风险，按照财新的分析来说，“既深入推进改革，又保持稳定。”

也由于这一安排，原有的央行、银监、保监联系得更为紧密。当然，率先联系的是银监和保监。此次新组建，班子选配不太难。自保监会原主席项俊波去年4月落马后，主席职务一直空缺。有过多个金融管理岗位历练的郭树清担当重任也属自然。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）梳理发现，新组建的银保监会党委委员共有8人，原银监会4位副主席和原保监会3位副主席悉数在列，还有一名党委委员，那是原银监会纪检组组长李欣然。

去年9月，福建省龙岩市委书记林国耀上调中央纪委派驻保监会纪检组长。此番调整，他未在新班子名单上，具体去向有待披露。

省委常委进京

其实说郭树清是央行的“新人”并不确切。在3月26日下午的央行干部大会上，郭树清当着老行长周小川和新行长易纲的面说，“（我）非常高兴再次回到人民银行工作”。

看看其简历就知道，2001年3月至2005年3月，郭树清当了四年的央行副行长。

13年后的3月，郭副行长成了郭书记。

有意思的是，郭书记的一位老同事，此次也成了部委的“新人”。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）说的是李群，刚卸任山东省委常委、常务副省长的他，成为新组建的文化和旅游部副部长。

郭树清从2013年至2017年担任四年山东省委副书记、省长，这段时间李群则是山东省委常委、青岛市委书记。在郭树清回京任职两个月后，李群调任常务副省长。

这次前往文化和旅游部任职是李群仕途生涯第一次“出省”。

关心时政的朋友都知道，文化和旅游部是将正部级的原文化部与副部级的原国家旅游局的职责整合，组建而成。

根据文化和旅游部官网，新的领导班子一共13人。原文化部党组书记、部长雒树刚出任文化和旅游部党组书记、部长，原国家旅游局党组书记、局长李金早出任文化和旅游部党组副书记、副部长。其他11位领导，除了李群以外，6人来自原文化部，4人来自原国家旅游局。

跨部门调入新部长

不知各位是否注意，其实新组建的农业农村部变化也不小。

可以从两个层面来看，一是将中农办和农业部这一“党”一“政”职责整合；二是将国家发改委、财政部、原国土资源部、原水利部有关农业投资开发、农田整治、农田水利建设等职责整合。

中农办也设在农业农村部。

因此，原中农办主任韩俊进入农业农村部新班子，也是正常的了。

现年55岁的韩俊是农学博士，曾在中国社科院、国务院发展研究中心两大智囊机构工作，2010年从国研中心农村经济研究部部长任上擢升为副主任。四年后调任中财办副主任，而后又出任中农办副主任、主任。

目前，农业农村部官网“部领导”一栏，更新后的部领导为：韩长赋、余欣荣、韩俊、张桃林、屈冬玉、吴清海、于康震、宋建朝、唐华俊、吴宏耀、张仲秋、马爱国、张合成。

在13名班子成员中，有两位来自原中农办，除了韩俊以外，还有原中农办副主任吴宏耀，其余都来自原农业部。

司法部和农业农村部相类似。根据改革方案，将司法部和国务院法制办的职责整合，重新组建司法部。

新组建的司法部领导班子有9人，部长、党组副书记是公安部原党委副书记、常务副部长（正部长级）傅政华。党组书记、副部长是原国务院法制办党组书记、副主任袁曙宏。

相信各位也注意到，接连两任司法部长都是跨部门调入，刚出任最高检检察长的张军一年前从中纪委副书记岗位上调任司法部长，这次则从公安部调来傅政华接替张军。

除了傅政华、袁曙宏，另外还有7位领导，其中5位来自原司法部，2位来自原国务院法制办。

值得一提的还有水利部。

根据改革方案，国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室并入水利部。

目前，原国务院南水北调工程建设委员会办公室党组书记、主任鄂竟平出任水利部党组书记、部长，国务院南水北调工程建设委员会办公室党组成员、副主任蒋旭光出任水利部党组成员，国务院三峡办党组成员、副主任雷鸣山出任水利部党组成员。

5部门领导组成新班子

形容机构改革后的新班子，大体可以有两种表达，一种是略有变化，一种是变化不小。

国家卫生健康委员会领导班子应该算前一种。班子成员共6人，主任、党组书记是马晓伟，其余5人分别是，副主任、党组成员崔丽、王贺胜、曾益新，中央纪委驻国家卫生健康委员会纪检组组长、党组成员马奔，以及党组成员、中国老龄协会会长王建军。

其中，马晓伟是副职“扶正”，接替已升任全国政协副主席的李斌；王建军是原民政部党组成员，全国老龄办党组书记、常务副主任。

根据改革方案，保留全国老龄工作委员会，日常工作由国家卫生健康委员会承担。也就是说，民政部代管的中国老龄协会改由国家卫生健康委员会代管。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）最后说一下应急管理部，因为其组建部分相对较多，领导班子来源也相对多。

根据改革方案，将国家安监总局的职责，国务院办公厅应急管理职责，公安部的消防管理职责，民政部的救灾职责，国土资源部的地质灾害防治、水利部的水旱灾害防治、农业部的草原防火、国家林业局的森林防火相关职责，中国地震局的震灾应急救援职责以及国家防汛抗旱总指挥部、国家减灾委员会、国务院抗震救灾指挥部、国家森林防火指挥部的职责整合，组建应急管理部。

同时，中国地震局、国家煤矿安全监察局由应急管理部管理。

然后看一下应急管理部的领导班子成员：应急管理部党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普，应急管理部党组副书记付建华，党组成员孙华山、郑国光、黄玉治、叶建春、尚勇、艾俊涛、王浩水。以上一共10人。

这10人的原单位分别是：

责任编辑：初晓慧