专家：美国民意对贸易战两头倒 中方需做两手准备

原标题：专家：美国民意对贸易战“两头倒” 中方需做两手准备

美国总统特朗普当地时间3月22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税。英国《独立报》网站3月23日报道称，道琼斯工业平均指数当日收盘时下跌逾400点。随着人们对美中之间爆发贸易战的担忧进一步加剧，该指数在过去两天里下跌超过1100点。华尔街遭遇了自2016年1月以来表现最糟糕的一周，三大股指全线下跌。

▲当地时间3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录。（盖帝图像）

英国《金融时报》网站也报道称，美国众多企业对特朗普此举感到惴惴不安。反应最强烈的是美国全国零售商联合会，该组织称，这些关税最终惩罚的是美国普通老百姓。美国《华盛顿邮报》网站也刊文称，在美中贸易战中，支持特朗普的选民很可能受到最严重的伤害。

既然如此，为何美方还一意孤行呢？

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授李巍在接受参考消息网采访时表示，特朗普挑起中美贸易战的威胁，给全球市场带来了巨大的不确定性，因为这涉及世界上最大的两个经济体。而这种不确定性是金融行业最忌惮的，因此势必会持续对世界金融业造成一定的冲击和影响，但是影响的程度还有待观察。

李巍认为，如果贸易战给股市带来的是短期下跌，会一定程度上影响投资，导致大宗商品、黄金等价格短期上涨，但是对世界整体经济影响不大。但如果这种股市的低迷变成长期现象，则会造成投资市场萧条的局面，继而对全球经济造成一定的损害。

▲华尔街遭遇了自2016年1月以来表现最糟糕的一周，三大股指全线下跌。（美联社）

众所周知，美国的商店里，大量的T恤、鞋子、水壶等产品都印有“中国制造”的标签，而如今附加的关税基本上就是普通美国人在购物时需要多付的税。对于很多低收入家庭来说，这可谓难以接受。

李巍认为，美国一部分民意确实反对贸易战，因为他们自身的生活会受到一定影响。但是美国政府执意征收中国商品的关税，也表明了如今在美国，也有一部分民意是站在特朗普这边的。特朗普身后有着巨大的利益集团和支持群体，有一大批“死忠粉”，他敢于“蛮干”也暗含了某种战略意图。

▲美国一部分民意确实反对贸易战，因为他们自身的生活会受到一定影响。

李巍分析，此前的钢铝关税如今看来只是幌子，是美国拿来“绑架”加拿大、欧盟等盟友的把戏而已，意图是让他们站在美国一边共同制衡中国，因为美国所谓大国博弈、大国竞争的战略矛头已直指中国。

李巍说，美国这次对华贸易战举动气势汹汹，而且极具战略性，针对的主要是中国的高科技产业。以往美国领先于他国的优势主要集中在科技与军事两大领域。如今，美国军事力量依然强悍，但在科技领域的领先地位正被动摇，美国担忧自身在世界的影响力也遭到弱化，因此对准了科技高速发展的中国。

▲中国的高科技产业正在动摇美国的领先地位。（华为公司）

针对美方举动，中方立场也很强硬：既不支持贸易战，也不惧怕贸易战。李巍说，中方应当做多方面的准备来应对，对从美国政府的举动到美国社会的民意走向，都要有相应的研判，做到知己知彼。中国一方面要准备一个报复清单，另一方面也需要准备为双方的谈判提供基础。李巍分析，特朗普的目的也不一定是要真打，以他的个性和路数，不排除这是为双方谈判提供筹码，中国也要做好谈判的准备。

也就是说，美方也不是铁板一块，惟其如此，中国才应该在做好各种应对方案的同时，积极争取美国国内反对贸易战的群体，各个击破，迫使特朗普政府回到通过谈判解决问题的道路上，防止形势继续朝着不可预测的方向发展。

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责任编辑：张建利