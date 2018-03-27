原标题：技术工人待遇如何提升？权威解答来了！

日前，中办、国办印发《关于提高技术工人待遇的意见》。3月26日，人社部、全国总工会有关负责人就《意见》出台的背景意义、主要内容、贯彻落实等问题，回答记者提问。

工人日报（ID：grrbwx）记者从发布会上获悉，《意见》将构建技能导向和创新贡献导向的激励机制，技术工人的收入待遇特别是高技能领军人才的待遇水平有望获得显著提升。

收入偏低导致技术工人不吃香

随着我国经济快速发展和产业转型升级步伐加快，技术工人数量短缺和结构性问题日益突出。据了解，目前我国就业人员有7.7亿人，技术工人仅有1.65亿人，其中高技能人才仅4700多万人，占就业人员的6%，高级技工的供需矛盾十分突出。

人社部副部长汤涛表示，技术工人短缺将严重影响我国从制造业大国向制造业强国转变的进程。

“产生这些问题的原因，主要是受社会环境、传统思想观念影响，技术工人社会地位不高，收入水平偏低，许多青年人不愿意当技术工人。”汤涛表示，《意见》是《新时期产业工人队伍建设改革方案》的配套文件，第一次把提高技术工人待遇上升到全局的高度，抓住了技术工人最关心、最直接、最现实的利益问题，将促进改革发展成果更多更公平惠及技术工人。

“高精尖缺”技能人才受优待

据介绍，《意见》突出“高精尖缺”导向，聚焦高技能领军人才，进一步完善了技术工人培养、评价、使用、激励、保障等措施，特别是突出工资激励和技能提升，强化评价使用激励，实现技高者多得、多劳者多得。

《意见》提出，以为国家作出突出贡献的高技能领军人才为重点支持对象，全面加强对高技能领军人才的服务保障，提高其政治待遇、经济待遇、社会待遇水平。

汤涛介绍，这里所指的高技能领军人才，包括获得全国劳动模范、全国五一劳动奖章、中华技能大奖、全国技术能手等荣誉以及享受省级以上政府特殊津贴的人员，或各省（区、市）政府认定的“高精尖缺”高技能人才。

“技术工人是产业工人队伍的重要组成部分，是实施创新驱动发展战略不可或缺的宝贵人才资源。”全国总工会副主席、书记处书记阎京华表示，《意见》注重提高高技能领军人才的政治待遇。包括探索实行高技能领军人才在工会等群团组织中挂职和兼职，纳入党委联系专家范围，鼓励各方面力量以多种方式对高技能领军人才进行特殊奖励，鼓励企业吸纳高技能领军人才参与经营管理决策等。

值得关注的是，《意见》鼓励企业为高技能领军人才制定职业发展规划和年资（年功）工资制度，试行高技能领军人才年薪制和股权期权激励，提升高技能领军人才的经济待遇。

与此同时，高技能领军人才的社会待遇也将获得相应提高。包括鼓励各地根据实际情况，研究探索对高技能领军人才在购（租）住房、安家补贴、子女接受义务教育等方面的支持政策，实施积分落户城市重点考虑高技能领军人才落户需求并放宽落户条件限制，对经济结构调整中出现困难的企业保障高技能领军人才稳定就业等。

全面改善广大技术工人待遇

如何提高广大技术工人待遇水平？这是许多一线职工关注的核心问题。对此，汤涛表示，《意见》提出实施工资激励计划、构建技能形成与提升体系、强化评价使用激励工作等政策措施，全面改善技术工人的待遇水平。

——在提高技术工人收入水平方面，主要是通过完善符合技术工人特点的企业工资分配制度、建立企业技术工人工资正常增长机制、探索技术工人长效激励机制等方式，指导企业深化工资分配制度改革，强化工资收入分配的技能价值激励导向，推动企业建立健全工资决定及正常增长机制，并要求国有企业工资总额分配向高技能人才倾斜，制定企业技术工人技能要素和创新成果按贡献参与分配办法，促进长期稳定提高技术工人收入水平。

——在支持技术工人凭技能提高待遇方面，重点研究加强终身职业技能培训、深入实施高技能人才振兴计划、推动校企合作培养技术工人等内容，不断提升技术工人的技能水平。

——在畅通技术工人成长成才通道方面，主要包括完善技术工人评价工作、加大劳动和技能竞赛培养选拔技术工人工作力度、完善技术工人平等享受待遇政策、落实好技术工人休息休假权利等。

值得一提的是，《意见》提出了健全技术工人评价选拔制度，突破年龄、学历、资历、身份等限制，并建立职业资格、职业技能等级与相应职称比照认定制度。

对于《意见》出台将增加企业负担的担忧，汤涛直言，只要技能人才发挥作用，创造了更好的效益，解决了生产当中的关键性难题，那么也应该给他们相应的报酬和待遇，不然技术工人将用脚投票。

“《意见》出台标志着新时期产业工人队伍建设改革取得了新进展。”阎京华表示，通过各方持续努力，技术工人的地位一定会逐步得到提高，进一步营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的氛围，这也是工会工作努力的方向。

责任编辑：张建利