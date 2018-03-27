杭州书记北上履新 动情咏诵《忆江南》作别

原标题：杭州书记北上履新，以诗作别

来源：长安街知事

“江南好，风景旧曾谙；日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南忆，最忆是杭州；山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游！”

不久前，中共中央决定，浙江省委常委、杭州市委书记赵一德调任河北省委副书记。3月26日，在杭州领导干部座谈会上，赵一德动情地咏诵了开头这首诗，与大家一一道别。

1965年2月出生的赵一德是土生土长的浙江干部，长期在浙江工作，曾任共青团浙江省委书记，温州市委副书记、市长，衢州市委书记，省委常委、秘书长等职。2015年9月，赵一德出任省委常委、杭州市委书记，直至此次履新。

赵一德在座谈会上说，他在杭州工作的这900多个日日夜夜，实在太丰富多彩了，实在太令人难忘了。他特别提到了六个“难以忘怀”——

“习近平总书记对杭州的教导和期望让我难以忘怀。”赵一德指出，习近平总书记熟知杭州、重视杭州、深爱杭州。他在浙江工作期间，作出了 “四个杭州” “四个一流” 等一系列重要指示。党的十八大以来，习近平总书记两次亲临杭州，饱含深情地向世界介绍杭州，对杭州发展提出殷切期望。

“服务保障G20峰会的光荣和艰辛让我难以忘怀。”赵一德说，我们一起度过无数个不眠之夜，一起分享属于杭州的无上荣光；广大市民群众识大体、顾大局，真情奉献，自愿服务，为G20峰会成功作出了重大贡献，我为大家表现出来的主人翁意识、爱国主义精神、无私奉献精神感到骄傲和自豪。

“推进高质量发展的执着和收获让我难以忘怀。”赵一德表示，杭州坚定不移实施城市国际化战略、拥江发展战略、创新驱动发展战略，人才流入率和海归人才净流入率居全国城市首位，独角兽企业数量和估值居全国城市前三位。只要保持定力、久久为功，杭州一定能率先走出高质量发展的新路子。

“打好 ‘六场硬仗’ 的豪迈和喜悦让我难以忘怀。”赵一德希望全市广大党员干部继续办实每件事，赢得万人心。他指出，这些年，杭州践行以人民为中心的发展思想，连续多年蝉联中国最具幸福感城市和最具安全感城市。“杭州市民的信任和支持，是我们攻坚克难、砥砺前行的根本力量。”

“推进全面从严治党的坚毅和欣慰让我难以忘怀。”赵一德表示，杭州坚持始终从严、全面从严，坚持 “关键少数” 与 “绝大多数” 一起抓，城市党建和农村党建同促进，创造性地开展 “百千万” 蹲点调研活动，全市党员干部呈现出干在实处、走在前列、勇立潮头的崭新气象。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，本月初，赵一德还赴富阳区新登镇双江村蹲点调研，开启杭州新一轮“百千万”蹲点调研活动，没有区、镇人员陪同，仅由村干部带路，赵一德一行一户接一户走进民居。从家长里短开始聊，了解村民的困难和需求。

今年2月，赵一德在参加杭州市第十三届人民代表大会第三次会议萧山代表团审议政府 工作报告时指出，群众利益无小事，民生就是由一件件“关键小事”组成，要干成保障和改善民生这件大事，必须抓住老百姓最急最忧最怨的问题，解决好群众最关心最直接最现实的“关键小事”。

离开杭州，赵一德十分不舍，“时间有限、事业无限，精力有限、情感无限。有许多事还没有做好，有许多人还未及关心，让我依依不舍、牵肠挂肚。”



正值阳春三月、春暖花开，赵一德寄语杭州发展像美好春光一般蒸蒸日上、姹紫嫣红，各项工作继续走在全省全国前列，早日建成独特韵味别样精彩的世界名城。



“我已经在杭州居住了整整25个年头，我一直深深地爱着这座城市，爱着这里的秀水青山，爱着这里的大街小巷，爱着这里的干部群众。” 赵一德动情地说，杭州不仅是我生活的家园，而且早已经成为我的精神家园。今后无论走到哪里，无论身在何方，我都会想着杭州、关注杭州，都会想着大家、挂念大家。

赵一德简历

赵一德，男，汉族，1965年2月生，浙江温岭人，1983年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党，省委党校研究生学历。

1980.09—1983.08，浙江省台州农校农学专业学习

1983.08—1987.08，浙江省温岭县温西区公所干事（其间：1985.09-1987.07，浙江广播电视大学党政管理干部基础专修科电大班学习）

1987.08—1991.12，共青团浙江省温岭县委干事、副书记、书记

1991.12—1994.01，浙江省温岭县新河镇党委书记、塘下镇党委书记、箬横镇党委书记

1994.01—1996.11，共青团浙江省委青农部干部、副部长

1996.11—1999.04，共青团浙江省委组织部部长（1995.08—1997.12，中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；1998.09-1999.01，浙江省委党校中青年干部培训班学习）

1999.04—2000.07，共青团浙江省委党组成员、组织部部长（1997.09—1999.12，浙江省委党校研究生班哲学专业学习）

2000.07—2003.12，共青团浙江省委副书记

2003.12—2006.11，共青团浙江省委书记

2006.11—2007.03，浙江省温州市委副书记（正厅级）

2007.03—2008.04，浙江省温州市委副书记、政法委书记（正厅级）

2008.04—2008.05，浙江省温州市委副书记、代市长

2008.05—2011.09，浙江省温州市委副书记、市长

2011.09—2012.05，浙江省衢州市委书记

2012.05—2012.06，浙江省委秘书长

2012.06—2015.09，浙江省委常委、秘书长

2015.09—2018.03，浙江省委常委、杭州市委书记

2018.03，河北省委副书记

党的十八大、十九大代表，中国共产党第十九届中央委员会候补委员

责任编辑：初晓慧