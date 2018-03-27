外媒称中国利用跨境投资危害美国安全 外交部回应

原标题：外媒称中国利用跨境投资危害美安全 外交部：美是以国家安全为由制造话题

据报道，美国有很多人担心中国公司以及中国政府利用跨境投资来获取敏感技术，削弱美国相关产业，危害美国国家安全。对此，中国外交部发言人华春莹在今天（27日）的例行记者会上表示，美方是在以国家安全为由制造话题。

华春莹表示，近期美方以国家安全为由在中美经贸关系当中制造了不少话题，比如说以国家安全为由对中国征收钢铝进口关税。事实上，美国从中国进口钢铁的比例只占美国进口钢铁总量的不到3%。

外交部发言人 华春莹：一般人恐怕很难理解，如此低的比例怎么会对美国的国家安全构成威胁？举一反三，美国以国家安全为由采取或拟采取的很多行动的正当性和合法性恐怕都是大打折扣的。联想到美方威胁要对中国制造2025当中涉及到的很多行业要征收高额的进口税，显然醉翁之意不在酒。

华春莹表示，李克强总理在会见中国发展高层论坛2018年会的外方代表时强调，“中国制造2025”是在开放的环境中推进的，对内外资企业一视同仁，中方不会强制要求外国企业转让技术，将进一步加大知识产权保护力度，严厉打击侵权行为，欢迎更多有竞争力的国际优秀企业来华合作，同中方共创共享发展机遇。

外交部发言人 华春莹：中国外交部副部长郑泽光在中国发展高层论坛2018年年会上指出，中美之间有一些分歧是非常正常的，对此不能动辄把自身的问题归咎于对方，在战略判断上犯下根本性的错误，那样只会损人害己、搞乱世界，而应采取客观和理性的态度，多做换位思考、相互适应。

华春莹表示，希望美方能与中方一起共同努力，为双方企业正常的贸易和投资活动创造公平非歧视的良好营商环境。（央视记者 申杨）

责任编辑：桂强