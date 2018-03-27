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四川邛崃拆迁工地发现一具男尸体 警方正在调查

四川邛崃拆迁工地发现一具男尸体 警方正在调查
2018年03月27日 18:11 澎湃新闻
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　　原标题：四川邛崃警方通报：拆迁工地发现一具男性尸体，正进一步调查

　　2018年3月27日9时许，我局接报文君街道办西街下段拆迁工地内发现一具尸体。接警后，民警迅速赶赴现场开展工作。经法医初步勘验，确认该尸体系男性，公安机关正在开展进一步调查工作中。

　　来源：微信公众号“邛崃公安”

责任编辑：张义凌

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