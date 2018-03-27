男子未经许可在云南洱海玩帆船 被罚1500元(图)

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原标题：大理：一男子未经许可洱海内玩帆船，被行政罚款1500元

@大理警方3月27日消息，近日，大理市公安局洱海派出所联合洱海综合执法大队海东中队对一名未经许可擅自在洱海内玩帆船的男子处以行政处罚。《大理州洱海保护管理条例》规定，任何单位或个人在未经许可的情况下不得擅自在洱海水域使用任何船只游玩，违者将受到处罚。因洱海是高山湖泊，受地理位置的影响，洱海表面平静但一旦进入后海面随时起风起浪，将船只划到洱海内极其危险，警方提示：由于帆船、皮划艇、轮胎胆、泡沫船等属于洱海水上三无船只（无审批、无许可、无证），且体积较轻，难以掌控。根据《大理州洱海保护管理条例》第二十条第一款、三十八条第四款之规定，洱海管理综合执法大队对金某处以罚款1500元的处罚。

责任编辑：张义凌