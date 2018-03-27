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徐绍川任广西自治区党委常委(图/简历)

徐绍川任广西自治区党委常委(图/简历)
2018年03月27日 18:52 澎湃新闻
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　　广西日报客户端3月27日消息，中央批准，徐绍川同志任广西壮族自治区党委委员、常委。 

　　来源：广西日报客户端

　　据国家安全生产监督管理总局官网 简历

　　徐绍川，男，满族， 河北丰润人， 1963年7月出生，1984年8月加入中国共产党，1982年9月参加工作。中国石油大学工商管理学院管理科学与工程专业毕业，硕士研究生学历。

　　1979年 9月至1982年 9月，唐山地区农业学校学习；

　　1982年9月至1983年10月，任河北省丰润县杨官林乡团委书记、农业技术员；

　　1983年10月至1985年3月，任河北省丰润团县委组织干事、部长；

　　1985年 3月至1990年6月，任河北省丰润团县委副书记（其间：1987年9月至1989年7月，在唐山市委党校大专班脱产学习）；

　　1990年 6月至1992年 10月，任河北省丰润团县委书记、县人大常委；

　　1992年10月至1995年4月，任河北省唐山团市委副书记、市政协常委；

　　1995年4月至1997年8月，任河北省唐山团市委书记、市委委员、市人大常委（其间：1993年8月至1995年12月中央党校函授学院本科班毕业）；

　　1997年8月至2000年11月，任河北省团省委副书记、省政协常委（其间：1999年1月至2000年1月挂职任团中央维护青少年权益部副部长；1996年12月至1998年11月中国社科院研究生院工业经济系研究生课程班毕业）；

　　2000年11月至2003年9月，任团中央宣传部副部长（其间：1999年9月至2001年12月，在河北科技大学经济管理学院学习，获得管理学学士学位）；

　　2003年9月至2007年5月，任团中央青工部部长、团中央常委、中国青年企业家协会常务副会长兼秘书长（其间：2002年9月至2005年7月中国石油大学（北京）工商管理学院管理科学与工程专业研究生毕业，获得管理学硕士学位；

　　2005年4月至2006年4月挂职任青藏铁路公司党委委员、副书记，青藏铁路建设总指挥部党工委副书记）；

　　2007年5月至2008年 6月， 任国家安全生产监督管理总局办公厅（国际合作司、财务司）副主任（副司长）（正司局级）；

　　2008年 6月至2008年 8月， 任国家安全生产监督管理总局监督管理一司（海洋石油作业安全办公室）副司长（副主任）（正司局级）；

　　2008年8月至2010年9月，国家安全生产监督管理总局安全监督管理一司（海洋石油作业安全办公室）司长（主任）；

　　2010年9月起，任国家安全生产监督管理总局人事司（国家安全生产监察专员办公室）司长（主任）；

　　2013年5月起，任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长。

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责任编辑：张义凌

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