原标题：外媒卫星图：辽宁舰与至少40艘舰只在南海军演
[编译/观察者网 周远方]““这是一幅令人难以置信的画面。”
路透社3月27日发布卫星图像显示，目前有“数十艘”中国海军舰只在南海的海南岛附近水域举行大型军事演习，其中包括航空母舰辽宁舰。
这些图片由Planet Labs公司提供，从这张26日拍摄照片上看，除了航母，参演舰只至少有40艘。
图中最大舰只即为辽宁舰
路透社援引一些西方分析人士的说法称，这是中国航母辽宁号首次参加演习，海军舰只以一种极具视觉冲击力的队形排列，这次非同寻常的大展示体现了中国军方日益增强的海军实力。
总部位于美国加州的米德尔伯里战略研究所（Middlebury Institute of Strategic Studies）的军事专家杰弗里刘易斯（Jeffrey Lewis）表示，这些照片确认了辽宁号航空母舰首次参演。
“这是一幅令人难以置信的画面，”他说。“这对我来说是个大新闻。确认，是的，航母参加了演习。”
路透社称，辽宁舰此前已进入南海，并在海南以南的训练场进行演练，这一年度军演受到了地区和国际力量的密切关注。
据《解放军报》此前报道，海军近期将在南海海域举行实战化演练。外界预计这将是本年度解放军实战化训练中最受关注的首场大戏，并且非常有可能是中国首艘航母辽宁舰首次参加实战化演习。
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