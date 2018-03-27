原标题：这位“老外”受邀走进北京市政府，给市长讲了啥？

来源：北京日报

昨天下午2时，市政府会议室内，一堂“特殊”的课程正在进行。

识政君（微信ID：PoliticalInside）看到，圆桌一边是听讲者市长陈吉宁、7位副市长和市政府秘书长，以及相关部门和区政府负责人，另一边是讲课者谷歌公司大中华区总裁石博盟。

这便是市委市政府最新设立的国际化、高水平、移动式智库——“北京国际讲堂”首次开讲。讲堂围绕北京 “四个中心”的城市战略定位，每季度选定一个主题，邀请国际知名企业家、科学家、研究者等，来京为市委市政府领导进行面对面讲课并交流互动，介绍国际前沿动态资讯，并为北京发展提供咨询建议。

“北京国际讲堂”首讲聚焦的是当下科技产业圈最热门的“人工智能”主题。在半个多小时的时间里，石博盟以“让人工智能触手可及”为题，用丰富的数据、图片和案例，详细介绍了人工智能技术的最新发展趋势，以及在医疗保健、农业种植和动物保护等领域的应用。

石博盟讲授人工智能最新趋势

讲座主题可谓切中北京高质量发展的大脉络。今年李克强总理在政府工作报告中明确提出，“做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用。”

北京人工智能产业集聚，有巨大发展优势。去年12月，本市公布加快科技创新培育人工智能产业的指导意见，提出，到2020年，培育一批具有国际影响力的人工智能领军人才和创新团队，初步成为具有全球影响力的人工智能创新中心。

每位听讲者都听得聚精会神，听到精彩处不时在笔记本上认真记录。交流互动环节则更像一场“头脑风暴”。陈吉宁、阴和俊、殷勇、卢彦等市领导分别提问，交流畅谈。

据市外办介绍，“北京国际讲堂”将成为常态化学习平台，目前全年的主题已基本确定。一季度主题为科技创新与成果转化，未来几个季度将分别围绕扩大对外开放、超大城市治理等主题展开。讲堂不仅介绍国际相关领域前沿动态，还结合剖析国外案例，对北京当前城市发展面临的突出问题问诊把脉，提供针对性的政策咨询和解决方案。

讲堂按照“小范围、精品化”的原则来组织“听课”人员，为保证讲课内容的针对性，主讲专家在讲课前视情与有关职能部门和区进行对接，对授课议题进行国情市情调研。讲堂还对听课人着装有项“特殊要求”，希望大家不打领带，以营造平等轻松、畅所欲言的学习氛围。

“北京国际讲堂”的创办，体现了市委市政府汲取国际智慧，实现城市高质量发展的决心和努力。

陈吉宁在总结讲话中说，国际讲堂这一高端化、小型化的学习形式，为政府工作人员掌握新知识、把握新趋势提供了很好的平台。当今世界正处在深刻的科技革命和产业变革进程中，北京要落实新一版城市总体规划，实现城市高质量发展，政府工作人员必须了解世界前沿发展趋势，知道世界最好的科研机构和企业在想什么干什么，跟上新时代发展步伐。科技创新是北京实现高质量发展的第一动力，政府部门要带头成为科技创新的推动者、使用者，大力推进具有全球影响力的科技创新中心建设，通过科技创新提升城市管理和服务水平，推进城市治理体系和治理能力现代化。

责任编辑：张岩