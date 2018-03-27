中美贸易战:中国以30亿回击美国600亿 偏软了吗？

原标题：中美“贸易战”，打还是不打？

美国对中国是600亿美元，而中国是30亿美元，中国的回击，偏软了吗？

全国社会保障基金理事会理事长中国前财政部长楼继伟：

我肯定先打大豆，然后打汽车，然后打飞机。

高铁装备、信息技术、新能源、机器人，为什么美国专盯中国的高科技？

商务部条法司司长陈福利：

事实上，我们对美国的301调查已经做好了充分的准备。

过去，美国针对中国启动的301调查已有5次，而每一次都以协商谈判收场，那么这一次呢？

《新闻1+1》白岩松，今晚邀请朱民，为您解读：中美“贸易战”，进入第四天！

评论员白岩松：

您好观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻1+1》。

今天《新闻1+1》该做什么，其实您能猜一个十有八九。因为在过去的周末时间里，不管在中国还是在美国，还是在世界的很多地方，其实都在谈论一个话题，中美“贸易战”当然要加引号，打还是不打，是不是已经快开打了，因为这一个由头是由美国当地时间上个周四而已经进入到了北京时间上一个周末的周五的凌晨30分，那么在这个时候美国总统特朗普来签署了一个相应的条款。针对大约涉及到中国的商品600亿美元这样一个巨数，也是媒体报道的这样一个数字，然后可能要动用它301的条款，来掀起一场中美之间的贸易战。

那么先得说明白这个301是什么，在中国可能是医院，但是过去针对中美贸易之间其实大家知道，它是一个来自1988年美国签署的一个国内的法案，其中的第301到310之间的一个条款，这个条款主要负责的是什么事呢？主要负责的是保护美国在国际贸易当中的权利。所以它是动用美国国内的这样的一部保护自己的法律开始跟中国，来准备掀起这场“贸易战”。

这一个周末声音一下子就起来了，各方的声音都有，到底该怎么去分析呢？我们先来听一段，前中国的财政部部长楼继伟在参加相关论坛的时候的一段话。

全国社会保障基金理事会理事长财政部前部长楼继伟：

中美之间的贸易逆差不是中美之间的问题，美国贸易赤字不是来自中国，就是来自其他国家，因为中国竞争力强，所以就来自于中国。如果我要在政府，我肯定先打大豆，然后打汽车，然后打飞机。

白岩松：

好，接下来我们要连线国家金融研究院的院长朱民，朱院长您好。

国家金融研究院院长朱民：

您好。

白岩松：

首先可能来回忆一下咱们的前财长，楼继伟在论坛上说，我觉得我们现在有关部门对应的措施还不是那么硬，要是我的话先打大豆、接下来打汽车再然后打飞机，当然他指的是美国的农产品大豆，然后接下来是汽车，你不在中国占有很大的市场吗，然后是波音的司机，你300多亿美金的定单呢，你怎么看待他的这句话。

朱民：

我觉得你这个问题提的就很好，作为贸易战打还是不打，我觉得第一个是尽量不打。因为打贸易战对中国没有好处，中国的经济还在快速的发展当中，需要一个好的国际环境，对于美国，所以美国的企业美国的消费者会承受更高的价格，对世界影响更大，因为它会影响全球的产业链，所以作为一个大国从全球的视野来看，我们觉得打和不打，不打为好，我觉得这是第一点。

第二点这个特朗普他最到的特点是不可预测性，所以你要准备底线，从底线的角度来说呢，中国其实要打的招数还是很多的。我觉得楼部长提出的这几个方面就是，因为美国的贸易集中度在那儿，美国贸易的大豆的61%出口是在中国，美国的比如说它的飞机和它的这个交通工具，31%是出口到中国的，比如说美国的农产品18%、美国的非油类矿物质24%在中国。

所以中国取大类来反击的话，那效果会明显，我想这是楼部长的意见，所以我想这也是明显的。但是我觉得很重要的，就是在我们这个之前，中国采取一个负责任的大国的态度，有理有利有节来避免这个冲突，我觉得这个还是最好的。

白岩松：

您看朱院长，就是可能今天包括从昨天开始，老百姓就在议论这件事，因为媒体标题嘛，人家那边拉出了600亿美金的这样的一个准备，打你这场贸易战，你先拿出来对应的只有30亿美金是不是有点太少 了，您怎么看待大家的这种议论？

朱民：

我觉得这个30亿很好，这就表明中国的一个态度，很坚定，但是呢也很理智。所以说你大棍打过来了，我知道我可以应招，而且我有很多事情可以做，但是我不急把这个事情升级，留下空间我们继续讨论和妥协。

所以我觉得这是非常好的合理的，送出了很强烈的信号。美国人的信号是我要跟你打，中国的信号是我不怕跟你打，但是我还是很理性，我希望为了全世界的共同利益，我们避免这个事，所以这是很好的。

白岩松：

好，一个是可能这个30亿是针对你的第一步，这钢和铝还不是整个这600亿呢，因为你要再隔十几天才有结果，但是30亿我不意味着我没有后手。但是这儿30亿又表明了一个态度，咱可以去谈啊，我没有跟你直接上来针尖对麦芒。好，接下来我们继续听听相关的声音和事态的变化。

北美肉类协会副主席韦斯特曼：

我们担心关税对我们所代表的，肉行业和猪肉生产商，产生的影响，能影响我们的公司

美国裘皮、兽毛和皮革协会主席索斯曼：

我们生产的裘皮和皮毛产品中，95%出口海外。在这些出口中，有一半销往中国。如果中美贸易摩擦升级，我们的行业可能遭殃。

美国民众：

他开起了贸易战争，但他绝对没有意识到自己这么做的后果。

美国民众：

（我不知道）谁会是赢家，但绝对不会是美国的消费者。

美国民众：

美国人买的大多数的产品，都是来自中国，如果真的要打贸易战，中国要回击的话，很多美国人想买的东西都会买不到了。

白岩松：

好，接下来继续连线朱民院长。朱院长，之前美国也动用过五次301的条款来中国进行这种所谓的加引号的“贸易战”或者说没有打起来，但是前五次有一个细节非常有意思，美国的股市反映非常平淡。反而是在打的过程中，美国的股市五次全是上涨的，但是这一次特朗普刚签完，正好下午他还有股市暴跌，第二天继续跌，但是中国的股市也跌，您怎么看待这个信号刚一有，两边都跌。

朱民：

我觉得这个问题很有意思，因为这个反映了今天的实际情况。第一个就是美国跟中国打贸易战，中国的地位和它的实力是很强劲的。所以引起了美国的经济性的担忧，我觉得这个很明显。

第二点就是现在世界是产业链的概念，就是如果美中之间发生贸易终端的话，它是会影响全世界的产业链。所以对全球的经济特别是对这个跨国公司的利益影响是很大的，所以你看美国股市跌了700多点，主要是跨国公司。

比如说苹果，苹果在中国组装的手机都要重新出口到美国，如果税高的话那当然是苹果公司利润受到影响，对不对。所以这个是很清楚，所以这个市场反映是很明显的，而且市场更多的也担忧，如果这么打下来的话，中国反映的话可能对美国经济的影响会更大。所以美国股市当天跌的很厉害，跌了700多点。

与此同时，中国股市开始波动这个也很有意思。其实在这个两者之间没有任何资本流动，也没有整个贸易的波动，因为还没开始呢。但为什么股市会波动呢，这个也反映了民众对这个贸易战可能的后果的担忧。今天的金融市场它的波动、它的机制跟以前完全不一样，它是从信息到信心、从信心到恐慌的一个传递过程，所以全世界的事情都会引起不同市场的波动。

那么从这个意义上来说，我觉得中国的投资者应该对中国的经济和对中国的这个，整个的应对美国的这个贸易战的措施有信心。所以，如果能够建立信心那么中国的股市，就不应该有那么大的波动。

白岩松：

接下来呢，我们来听一段话，这一段话很有意思，是外交部的新闻发言人华春莹回应的，来听听她说什么。

美国副总统彭斯近期表示，美国对中国产品征税的新举措表明，美方经济屈服时代已经终结。

外交部发言人华春莹：

美方有关官员说美国经济屈服时代已经终结，这句话听得非常别扭，感觉是张冠李戴了。与其说美国经济屈服时代已经终结，不如说美国经济恐吓和霸权可以休矣，这么说可能更恰当的。

白岩松：

好，接下来继续连线朱民院长，您看说是贸易战但是用的词汇是屈服等等，究竟这回是一场贸易战还是，是经济问题还是背后有政治问题。

朱民：

贸易战当然是有贸易的直接原因，这个美国对中国的贸易这个赤字很大，这也是一个客观现象。这个反映其实反映了很多事情，第一个是反映了美国的制造业的核 心竞争力在下降，这是一个。所以中国的制造业的核 心竞争又上升的很快，所以这个中国对美国的出口上升，美国有这个贸易的赤字提的很高。

其实这里还有一个很大的事，就是经济学理论很简单，一个国家的内部政策如果这个储蓄小于投资的话，你一定有贸易赤字，因为你必须向世界借进口产品对不对。美国长期以来储蓄小于投资，所以美国会在今后相当长的时间里，仍然有贸易赤字，我觉得这个是一个很基本的概念。

而中国的核 心竞争提高的话，中国会继续不断的向美国出口，由此产生了第三个问题，就是美国现在政治界也不包括一部分商界，对中国产生的忧虑，就觉得中国经济的增长速度太快，中国的这个规模体量太大，而且中国现在高科技产业，我们在过去做了个研究，过去五年里，中国高科技的产业发展非常之快、产业结构的调整非常之快，那么这个就直接逼近到美国的核 心的具有高科技的制造业的核 心部分。

所以美国当然就产生了很大的担忧，所以特朗普认为，他要先举起手来打贸易战，来制止这个中国的势头，我觉得这个当然是完全做不到的。

白岩松：

从某种角度来说他盯着你嘴上说的是经济的数字，背后可能是政治的这种思虑在里头。

接下来呢，刚才朱民院长就提到了关于高科技这一点，那也是这一次在美国动用301条款的时候非常明显的一点，因为这的确跟前五次，非常不一样了，我们一起来看一下。

根据特朗普当天签署的备忘录，美国贸易代表办公室将在15天内，制定对中国商品征收关税的具体方案。

那么，哪些中国商品将成为征税目标？据了解，美国贸易代表莱特希泽将带头制定这一关税征收名单。而就在签署备忘录前一天，莱特希泽在参议院作证时，列出了对中国征收关税可能覆盖的十大高科技产业。

美国贸易代表莱特希泽：

有一些领域，你必须保护你自己。他们不会改变他们对这些事情的态度。但我们必须保障，美国工业不会因此被淘汰，如果我们不能摆正位置，那是一种耻辱。

美国媒体对照莱特希泽的目标产业，发现正是《中国制造2025》中十大重点领域。它们涉及：新一代信息技术、航空航天设备、海洋工程装备、高铁装备、生物医药和高性能医疗器械等等。

日经中文网今天发表文章，文章援引白宫高官的观点称，“美国真正担忧的是《中国制造2025》”。

《中国制造2025》是中国的重大项目，着重聚焦制造业高端装备创新、智能制造以及绿色升级三大方向，力争到2025年推动国内制造业转变为高附加值产业。

而从中国制造到中国创造，必须加强关键核 心技术攻关，提高关键环节和重点领域创新能力，走创新驱动的发展道路。

工业和信息化部副部长辛国斌：

一是关键核 心技术和装备受制于人的局面没有根本改变；

二是在全球产业链分工中，整体上仍处于中低端的格局没改变；

三是前堵后追、两面夹击的外部竞争环境格局没有根本改变。

一直以来，在中美贸易中，美国占有比较优势，中国向美国出口的产品以中低端为主，美国则是出口高端产品，双方互利共赢。伴随中国在高新科技方面开始迎头赶上，中美在贸易中形成了一定的竞争关系。

国家发展和改革委主任何立峰：

全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，有序放宽市场准入，扩大金融、电信、教育等领域的对外开放，全面放开一般制造业，促进贸易和投资自由化、便利化。中国推动高质量发展将为各国投资者来华投资兴业、开展合作提供新的更大的机遇，将为世界经济稳定发展做出更大的贡献。

白岩松：

好，接下来继续连线朱民院长。

朱院长你看过去可能是咱们生产低端产品，然后他生产高端产品，他觉得无所谓你随便折腾你发展去吧，但是发展发展发现，你也在中高端产品这块产生了极大的竞争力，但是这个现象似乎可以变成另外一个问题。朱院长，是否当你中国发展走到这一步的时候，这一次遭遇战必不可少或者说一定会面对的这样一种局面，早来可能是晚来的问题。

朱民：

我觉得中美贸易战用我的语言来说，会变成一个新常态，它会是个长期的过程，我觉得你这个讲的特别好。基本上就是两个原因，第一个原因我刚才讲了，美国是长期的国内储蓄低于国内投资，所以它必须长期的有赤字，它要进口。

第二个就是中美之间的技术差异，在迅速的缩小，中国的高科技产业发展的非常之快，美国感到担忧。所以在这个意义上来说，贸易的摩擦以后会不断的发生，而且可能更剧烈。

举个例子来说，我们先不讲中国对美国的出口，我们讲美国对中国的高科技出口。2001年的时候，美国的高科技对中国的出口占中国整体进口的16.4%，这是美国的市场份额。

2016年，15年以后美国的市场份额跌到了8.2%，跌了一半。所以这个是美国本身高端制造业，在国际市场竞争能力的下降。

白岩松：

而且它下降的局面，并不是说日本、德国谁给拿走，相当大的比例是我们自己把它填补了。

朱民：

对，我们讲的是进口份额，所以有很多是被其他国家取代了。但与此同时。

白岩松：

它的竞争力也在下降。

朱民：

它的竞争力下降，与此同时，中国出口的高科技的比重和速度是非常之快。所以从这意义上来说，美国特别是对中国的制造业2025有很大的担忧，所以这个是这次贸易战的一个背景。这次贸易战和以前所有的贸易战不一样，以前所有的贸易战打的是过去，因为进出口不平衡了，解决问题，日本当年就有这个问题。

白岩松：

这次打的是对未来的担忧。

朱民：

这次打的是对未来的担忧。

白岩松：

那换个角度朱院长，是否必然他要遭遇这样的一种，因为你要向上走，这个咱也不能停着等人家。但是换一个角度去说，遇到这种事情，而且是对我们意料之中，是否也会倒逼我们必须去进步，会在哪些方面。

朱民：

我觉得像这种遭遇在历史上也很多了，比如说十九世纪末，1880年到1910年时期，英国的垄断地位遭到了美国的挑战，所以英国制造了无数的贸易争端给美国，也是打的不亦乐乎，所以那次也是不断的在重复和发展。对于中国来说，随着中国的体量越来越大，中国越来越进入中等收入、高收入国家这个系列，中国和世界的这个关系要处好，这也是一个新的挑战。

那么与此同时中国要做很多的事，你说的这个事太有道理了，继续改革和开放，市场准入、保护知识产权、更多的融入世界；那么这样的话，就能很好的解决中国不断的前进和世界相处的关系，我觉得这个也是一个很重要的问题。

白岩松：

好，接下来我们先看一个短片，这也是大家最关心的，这“贸易战”加引号的，但是打还是不打，有没有可能把引号去掉。

如今，美国正式发起了针对中国的贸易战。并声称会在15天之内，也就是到4月7号之前，启动对中国某些商品的关税。

还有不到两周的时间，中美之间的贸易动向格外引人关注。今天，商务部发出一则公告。

新闻播报：

商务部决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。

据了解，商务部在今年2月2号接到我国多家石化企业，代表国内苯酚产业正式提交的反倾销调查申请，请求对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国进口苯酚进行反倾销调查。经审查，商务部认为申请书中包含了《中华人民共和国反倾销条例》第十四条、第十五条规定的反倾销调查立案所要求的内容及有关证据。

上周五，美国发起贸易战之后，中美双方上周六上午就有所行动。中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约和美国财政部长姆努钦通了话。

新闻播报：

刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

而据美国媒体报道，有消息人士称，美国财政部长姆努钦正在考虑亲自来北京进行谈判。

白岩松：

好，继续连线朱民院长。那大家现在最关心的是接下来的走失，是打还是不打，谈成的可能性有多大，而谈成也需要的是谈判是双方妥协的艺术，需要各自让步，您怎么看待接下来的走势。

朱民：

我觉得从现在的情况来看，美国人把大棒高高的举起，我看它也不太好打。因为打下来的话，这个美国会受到很大的损失。

我给你讲一个很具体的案例，大概在五年前当时在奥巴马政府的时候，对中国向美国出口的轮胎征收25%到45%的高税，而且期限两年。两年以后结束以后，做了一个研究看看这个结果怎么样；这个结果很有趣，因为这个高税收中国向美国出口的轮胎跌了21%左右，这个确实下降了。但是消费者为了高价的轮胎付了100亿的价格，保护了多少美国轮胎工人就业的1200个，所以基本上每个消费者为美国每一个轮胎工人，付了100万美金的成本，这个对整个社会是一个很大的损失。

所以我想美国人也应该意识到，这个还是在没有将中国制裁的情况下。所以中国如果反制裁同等强度的话，那对美国的经济，对出口额的消费都会有很大的影响，当然不用说对全世界引起产业链的波动，引起世界的公愤，所以美国人把棍子举起来不见得打下。

白岩松：

好，那朱院长我们简单的一个评论，我们是否可以对结果谨慎的乐观呢？

朱民：

对，我觉得我们对这次贸易战的结果可以谨慎的乐观。

白岩松：

好，非常感谢朱院长，时间的原因只能先说到这儿了，但是朱院长也说了是对于这一次，但是长期中国在发展的时候会遇到各种各样的挑战，这一定是新常态。在这一点上，我们心里如果不做好准备的话，就会真的吃亏，我觉得是做最坏的打算，奔最好的结果，应该是此时我们共同的心态。

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责任编辑：张建利