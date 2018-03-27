原标题：权威解析：中国在哪些领域比发达国家更开放？

3月25日， “中国发展高层论坛2018年会”在北京举行，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文发表主题演讲“推动形成全面开放新格局”。讲话中，王受文副部长深入解析中国对外开放领域的一系列核 心问题，干货满满，一起来看！

演讲全文如下：

尊敬的隆国强副主任，拉米先生，各位嘉宾，女士们、先生们：

非常高兴参加“中国发展高层论坛”。

我注意到，自2000年创办以来，发展高层论坛每届都包含对外开放的议题。可以说，论坛见证了中国加入世贸组织后的全部对外开放历程。特别是党的十八大以来的5年，世界和中国都经历了很多深刻变化，面临很多新的挑战。但中国开放步伐没 有停滞，开放的领域不断拓展、层次不断提升。下面，受商务部钟山部长委托，我围绕中国对外开放的问题作一简要发言，与大家交流。

首先是传统的货物贸易领域，中国的关税水平不断下调。大家知道，17年前中国加入世贸组织时，承诺的约束关税是10%，到2010年实际关税已经降到9.8%，实现了我们对WTO所有成员的承诺。这一水平不仅低于很多发展中国家，在金砖国家中也是比较低的。如果考虑到贸易结构的因素，中国的实际贸易加权平均税率只有4.4%，不仅低于其他金砖国家，也接近发达国家，例如美国是2.4%，欧盟是3%，澳大利亚是4%。

近年来，中国政府进一步鼓励进口，先后四次对部分商品降低进口关税，其中2015年涉及749项商品，2016年涉及787项商品。在刚刚闭幕的中国“两会”上，李克强总理表示，中国将进一步下调汽车、部分日用消费品等进口关税，特别是对抗癌药品，力争降到零税率。今年起，我们还将举办中国国际进口博览会，这是中国向世界主动开放市场的一个非常有标志性的举措。

在各界关注的服务领域，中国也迈出了实质性步伐。在世贸组织定义的160个服务部门中，中国在加入时就承诺开放100个。到今天，我们已经开放了将近120个。当初没 有做出承诺的领域，包括研发、采矿、电信、教育、保险、证券、银行、空运等，现在也进行了部分开放。其中海运、内水运输等部门，中国的开放超过了一些发达国家。

大家知道，长期以来，中国的货物贸易是顺差，但服务贸易是逆差。尽管如此，我们还是坚定不移地扩大服务业开放。下一步，中国将重点扩大金融、电信、医疗、教育、养老等领域开放，银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等领域对外资的股比限制，也将进一步放宽甚至取消。

在投资领域，我们开放取得进展也十分显著。过去5年，中国两次修订《外商投资产业指导目录》，外商投资限制性措施缩减了65%，只剩下63条。其中限制类条目35条，禁止类条目只有28条。

中国先后设立的11个自贸试验区，已成为全面深化改革、扩大开放的试验田。自贸试验区负面清单经过三次调整后，最新的负面清单相关限制性措施和第一个清单相比，已减少一半。

目前，外国投资者特别关注的资信调查与评级服务、会计、审计、电子商务、新能源汽车电池制造、轨道交通运输设备制造等等，已经全面对外开放。对于金融、新能源汽车、加油站等12个领域，我们将进一步公布开放的时间表和路线图。

中国的外商投资管理体制改革也进行了重大改革。在过去的30多年里面，外资企业不论是大是小，不论是什么领域，都需要一项一项、一个企业一个企业地经过审批。今天，我们改变了逐案审批制度，96%以上的外商投资实行备案管理，只有4%实行审批，审批时间也缩短80%以上。准入前国民待遇加负面清单管理的模式，将很快在全国实施。

在知识产权保护领域，中国政府一直高度重视，取得了突出的进展。过去5年来，中国政府修订了商标法等10余部相关法律，组织开展了170多次专项行动。2014年，在北京、上海、广州设立知识产权法院。2017年，在江苏等7个省设立10个跨区域的知识产权专门审判机构。

可以说，中国政府对知识产权的保护，给国外的知识产权所有人带来了巨大的利益。中国加入世贸组织的2001年，我们一个国家对外支付的知识产权使用费是19亿美元；2017年这一金额达到286亿美元，年均增长17%。一家五百强的美国企业负责人曾经告诉我，他们企业在中国关于知识产权的案子一共打了31个，赢了28个。当然，我们也非常清醒地认识到，中国知识产权的保护也并非完美无缺。我们将继续加大知识产权力度，推动在开放条件下的创新驱动发展。

在多双边经贸合作和区域开放方面，中国也是开放理念的践行者。过去几年，尽管“逆全球化”思潮蔓延、保护主义抬头，我们始终坚定支持多边贸易体制。中国与有关成员一道，推动达成了《WTO贸易便利化协定》，使全球贸易成本有可能减少14%；推动取消WTO框架下农业出口补贴，国际农产品贸易环境将更公平；成功结束《信息技术协定》扩围谈判，取消201项信息技术产品的关税，涵盖了1.3万亿美元的全球贸易额，比如苹果公司就是最大的受益者之一。

中国也积极开展自由贸易协定谈判。到目前为止，已经签署了16个自贸协定。自贸伙伴既有发达国家，也有不少发展中国家；既有周边国家，也有“一带一路”沿线国家。这些协定对推动中国与自贸伙伴的贸易投资关系起到了非常重要的作用，一些协定还纳入了电子商务、竞争政策、环境等新议题。

我们始终支持自由贸易，也提倡公平贸易。但对等开放，并不一定公平。各国发展水平不同，国情也有差异，真正做到对等开放，既不合理，也不现实。它不符合世贸组织的最惠国待遇和非歧视性等原则。

举例来说，不同国家一些产品的进口关税差异很大。比如乳制品，日本的平均关税是95%，欧盟是37%，美国是16%，而中国只有12%；美国的卡车关税是25%，中国是20%；美国的衬衫关税平均30%左右，中国只有15%左右。

当然，如何在自由贸易的前提下，进一步拓宽双向开放空间，以建设性的方式实现互利共赢，仍然有很多途径。比如，我们可以在WTO框架下继续进行谈判，相互开放市场，包括商品、服务和投资。也可以继续进行自贸协定谈判，比如中国和有关国家正在进行的RCEP谈判。还可以开展双边投资协定谈判，比如中美、中欧投资协定谈判。这些对我们进一步扩大各自的市场准入都非常有好处，而且都符合WTO规则。

各位嘉宾！习近平总书记在十九大报告中强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。在新起点上，我们将深入贯彻中央决策部署，以“一带一路”建设为重点，推动形成全面开放新格局，以高水平开放推动高质量发展，努力开启中国对外开放新征程。

在这一新的征程上，我们欢迎各国企业拓展对中国的贸易与投资，开辟中国市场，在新时代里共享繁荣与合作机会。

谢谢大家！

责任编辑：张建利