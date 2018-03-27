高校自招门槛变化大:清华背四书五经 篆书默部首

原标题：清华要背“四书五经”，武大取消“新概念”优先资格

随着上周北大、清华等名校公布2018年自主招生简章，全国各大高校纷纷拉开自主招生的序幕。据悉，目前全国共有90所高校试点自主招生，其中77所高校面向全国招生，其余面对本地招生。截至记者发稿，目前有55所高校已经公布了自主招生简章。

北大表示，今年自主招生普通类最高可优惠降至一本线录取，医学类最高可降40分录取，招生条件中仍包括高中阶段参加数理化生及信息学奥赛全国决赛成绩优异者。如没有竞赛成绩，但在相关专业学习实践活动中取得优异成绩者亦可。

据了解，北大将组织相关专家对考生提供的作品进行评估，再确定考核方式，具体包括但不限于笔试、面试、实验操作、作品答辩、现场创作等。此外将根据初审结果和志愿进行基础知识能力测试和学科专业能力测试。

清华希望报考学生在研究创作、突出才能和学科奥赛方面具有优异成绩或突出表现，强调了对学生人文方面的素质要求，欢迎文学创作方面具有突出表现的学生报考。

其中，“人文与社会类（经学方向）”专业方向申请条件看起来更像北大的要求：热爱中国文化，品行端正，以学习与研究儒家经典为终身职志；受过较系统的蒙学教育，能背诵《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《笠翁对韵》、《龙文鞭影》；有较好的经学基础，能背诵“四书”（《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》），以及《周易》、《诗经》中的一种；有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。

在考查方式上，清华强调了复试内容包括体质测试。

往年，武汉大学在自主招生报名条件上规定，学生在高中阶段获得各类竞赛名次、发表论文和获得专利成果的，在新概念作文大赛、创新作文大赛的奖项，均有优先资格。今年武大删除了这方面内容，部分全国性竞赛的获奖学生，只享有笔试免考的“优待”。

北京航空航天大学工科试验班类（航空航天类）2018年减少了一些条件，比如具有航空模型制作或飞行操控方面的特长，在高中阶段获得过全国比赛前六名或世界级比赛前八名者；工科试验班类（信息类）今年在学科竞赛中减少了化学、生物竞赛。社会科学试验班的报考条件中也有减少和新增的竞赛要求。

西安交通大学的要求中，新增高中阶段完整参加过“中学生科技创新后备人才培养计划”（简称“英才计划”）并获得结业证书者；新增高中阶段在英特尔国际科学与工程大奖赛（简称“Intel ISEF”）中获奖者。

每年三月，自主招生就成为一个热门话题。

自主招生又称自主选拔，是由高校拿出一定比例的招生名额，在高考的基础上通过院校的综合评价体系（笔试、面试考核），选拔出具有学科特长和创新潜质的优秀学生。最终获得拟录取资格的考生在高考成绩达到院校标准时可在高考录取中享有一定的投档及专业录取优惠。

目前全国共有90所高校具有自主招生资格，各院校根据学校自身的特点开展自主招生，大致可分为自主招生改革试点、高校专项计划招生和综合评价三类。

自主招生模式是由高校自行组织综合测试，确定入选学生，给予相应的优惠分值，条件优惠大的只要上批次线就可以投档，其他的在批次线上给予10至60分不等的优惠分值。但需要注意的是，大多数降分在20~30分，因此不要抱着会降60分的目的去报考，尽量选择与自身能力相差不多的学校。

责任编辑：初晓慧