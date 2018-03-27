中纪委机关报谈调查研究:单霁翔走遍故宫千余建筑

原标题：中国纪检监察报谈调查研究：单霁翔走遍了故宫1200座建筑

单霁翔。视觉中国 资料

据载，2012年，单霁翔刚当故宫博物院院长时，花了整整5个月时间，带着秘书走遍了故宫里的1200座建筑、9371间房间。而后，他又开始“调查”各个部门，与32个部处进行了两轮讨论，还走访了故宫以外的90多位专家，聆听他们对故宫发展的建议。最后，他根据自己“走”出来的体验，写出了《“平安故宫”工程总体方案》提交国务院。方案理清了故宫有多少间房、多少件文物，并对开展文物保护、保障每年约1500万中外参观者安全等问题提出了对策，获国务院批准。

单霁翔笑言，自己这个院长是“走”出来的。不独上任时的调查研究，他每天上班后，第一件事就是和秘书沿着紫禁城红墙绕一圈，4公里巡查风雨无阻。

按说，单霁翔手下有多个部门，完全可以按照层级管理，按级负责。但他深知，做决策前，要做好调查研究，落实决策过程中同样如此，应贯穿于领导工作的全过程。用他的话就是“行走就是不断发现问题的过程”，也是解决问题的过程。

单霁翔的“走”是调查研究的重要方法。我们说，领导干部岗位、职责不同，担负的任务有别，但调查研究对于领导工作的极端重要性则无异。毛泽东同志说：“没有调查就没有发言权。”“我们需要时时了解社会情况，时时进行实际调查。”不独领导干部刚上任时，即便在平时也须重视调查研究。然而，有的领导干部却疏于此道，对上级指示往往表态多、调门高，行动少、落实差。他们对待上级指示，往往靠开会、发指示来代替贯彻落实，会开完了，指示下达了，则完事大吉。更有甚者对下情缺乏了解，做起决策来却“胆气十足”。用老话说，叫“思路不清点子多，情况不明决心大”。凭想当然，匆忙举事，就像“大象闯进瓷器店”，弄得鸡飞狗跳，事与愿违。

正确的决策有赖于对相关情况的切实了解和准确判断，以及对其发展规律的洞察，既看到积极有利条件，又看到消极不利因素。诚如屈原所说：“夫唯捷径以窘步。”做决策时，图省事，走“捷径”，想“速成”，反而会陷入困境。

在调查研究上下功夫，“知之不难，行之不易”。关键是领导干部要从办公室走出来，到田间地头去，到车间厂房去，到工作一线去，到群众中去，甘当小学生，学个孔夫子的“每事问”，全面了解下情，并对占有的材料进行分析思索，由点到面，由表及里，找出带有规律性的东西。从这个意义上说，领导干部应当像单霁翔那样，通过“走”，对下情了如指掌；通过走，不断发现问题，及时解决问题。这样，才能在领导岗位上“走”出一片新天地，推动工作不断取得新成效。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：初晓慧