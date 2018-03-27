国家广播电视总局领导班子:周慧琳张宏森任副局长

原标题：国家广播电视总局召开干部大会

3月21日上午，国家广播电视总局召开干部大会，中组部副部长周祖翼、中宣部分管日常工作的副部长王晓晖出席会议。会议由聂辰席主持。

受中央委托，周祖翼宣布了中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，聂辰席任国家广播电视总局局长、党组书记，周慧琳、张宏森任国家广播电视总局副局长、党组成员。

周祖翼指出，中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，是从深化党和国家机构改革的全局出发，根据工作需要和领导班子建设实际，经过通盘考虑、慎重研究作出的决定。

周祖翼对近年来国家新闻出版广电总局各项工作取得的成绩给予了充分肯定，并对国家广播电视总局领导班子下一步工作提出五点要求：一要深刻认识肩负的政治责任和使命担当，带领广大干部职工从全局和战略的高度充分认识这次机构改革的重大意义，把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，统一到党中央的重大决策部署上来，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二要以党和人民事业为重，积极支持改革、衷心拥护改革、自觉服从改革，抓紧完成“三定”和人员转隶工作交接等任务，守土有责、守土尽责，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。三要抢抓改革机遇，加快推进行业资源整合、产业聚合、平台融合，完善公共服务体系，不断壮大广播电视宣传阵地。要牢牢掌握意识形态工作领导权，严格广播电视节目审查制度，善用法治思维、法治方式，推进依宪施政、依法行政，提高广播电视行业治理体系和治理能力现代化水平。四要深化国际传播，突出价值导向，改进传播方式，完善工作格局，积极实施走出去计划，着力讲好中国故事，传播好中国声音，增强国际话语权和影响力。五要始终把党的政治建设摆在首位，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，按照中央统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建强领导班子，打造过硬队伍，建设模范部门，营造良好政治生态。

王晓晖指出，深化党和国家机构改革，是贯彻落实党的十九大精神的重要内容，是坚持和加强党的领导，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要任务。根据中央决定，在原国家新闻出版广电总局广播电视管理职责基础上组建国家广播电视总局，充分体现了党中央对广播电视工作的高度重视。这次新组建的国家广播电视总局领导班子的调整配备，是中央从实际出发，根据工作需要研究决定的。

王晓晖对近年来国家新闻出版广电总局各项工作取得的成绩给予了充分肯定，并对国家广播电视总局党组做好今后工作提出明确要求。王晓晖指出，黄坤明同志对新机构的组建和运行十分关心，要求我们讲政治、守纪律、顾大局，切实做到把事业发展好、把队伍建设好，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。我们要认真贯彻落实中央领导同志指示精神，增强使命感责任感，按照中央要求完成好机构改革任务，做好广播电视管理工作。一是要坚定自觉地把思想和行动统一到中央精神和中央决定上来，正确理解和对待机构改革，积极支持和参与机构改革，弘扬清风正气，集聚正能量，确保机构改革工作平稳有序开展。二是要如期完成机构改革的各项任务。要认真研究制定新机构组建工作方案，提出明确具体的工作目标和任务，注意分清轻重缓急，突出工作重点，确保工作质量和效率。要精心做好机构和人员调整划转等相关工作，加强同有关部门沟通协调，把工作做深做细做实。三是要着力推进广播电视事业的改革发展，切实转变理念，创新方式手段，健全完善行业管理制度体系，不断提高依法监管的能力和水平。四是要切实坚强领导班子和干部队伍建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定理想信念，营造良好政治生态，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为繁荣发展广播电视事业提供坚强组织保证和人才支撑。

中宣部副部长，国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席表示，完全拥护、坚决服从党中央的决定，感谢中央对原总局工作的充分肯定，感谢中央对广播电视工作的关心重视，感谢中央的信任，一定以实际行动做好工作，坚决把中央深化机构改革的决策部署落到实处。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，进一步提高政治站位，以高度思想政治自觉贯彻落实中央深化机构改革的重大决策部署。要积极主动配合有关转隶工作，做好改革过程中的工作衔接和协同配合，确保导向安全、播出安全、信息安全不出任何问题。要优质高效完成总局机构设置、人员配备等各项工作，妥善安排干部职工，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。要加强组织领导、严守纪律规矩，引导广大干部职工自觉讲政治、顾大局、尽责任，坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性。二是以深化机构改革为契机和动力，扎实推动广播电视工作再上新台阶。要通过机构改革进一步优化职能配置，不断提高行业治理体系和治理能力现代化水平；进一步提高宣传舆论引导工作水平，唱响主旋律、传播正能量；进一步提高阵地管理水平，牢牢掌握意识形态工作领导权主导权话语权；进一步提高事业产业发展水平，努力实现高质量、内涵式发展。三是加强领导班子和队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。要坚持把政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。要加强党组领导班子建设，严格贯彻执行好党的民主集中制，着力建设风清气正、坚强有力的领导集体。要压紧压实管党治党主体责任，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，聚焦“六项纪律”，用好“四种形态”，以零容忍态度铲除腐败，始终保持“越往后越严”的高压态势。要围绕全面提高“八大本领”，着力打造政治强、业务精、纪律严、作风正、能担当的干部队伍。

国家广播电视总局党组成员，党的十八大以来退出总局党组的老领导，总局机关司局级干部、直属单位党政正职参加了大会。

来源：中国新闻出版广电报

责任编辑：张建利