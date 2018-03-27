贺荣任陕西省委副书记 媒体：陕西来了“女包公”

原标题：贺荣任陕西省委副书记

日前，中央批准，贺荣同志任陕西省委副书记。

去年三月，贺荣从最高人民法院空降至陕西，任省委常委、纪委书记。一年来，陕西反腐工作取得了前所未有的成就。一年后，履新陕西省委副书记，她又将给陕西带来哪些“惊喜”呢？

空降专家型官员

来陕履新之前，贺荣有30多年的法院系统工作经验。

法学博士、二级大法官——坊叔给大家梳理下这位专家型官员的履历：

1984年8月参加工作。历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记，2011年12月任最高人民法院审判委员会副部级专职委员，2013年10月任最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员。

有一起著名的案件，可以展现贺荣的专业素养。

2016年7月，贺荣担任审判长，审理了一起比较典型的国际纠纷案件，并对审理过程进行了同步视频直播。

2016年7月，根据当时最高法网站发布的庭审预告，最高人民法院7日上午9时在该院中法庭公开开庭审理交通运输部南海救助局与希腊某公司油轮海难救助纠纷一案。

据介绍，该案是十分典型的涉外海事案件。在“一带一路”建设和对外开放的新形势下，该类案件不断上升。案件的审理，对如何正确解读有关国际规则、准确适用国内相关法律具有重要意义，对大力倡导和鼓励海上救助、防范海洋污染具有重要影响。

由此可见，贺荣是一名具有国际视野的优秀法官。

为了实现对法官的科学管理，增强法官的责任心和荣誉感，保障法官依法行使国家审判权，国家实行法官等级制度。中国法官等级的确认，以法官所任职务、德才表现、业务水平、审判工作实绩和工作年限为依据，二级大法官在法官等级制度里面属于业务能力比较出色的法官。

2016年11月15日在上海自贸区司法服务保障论坛暨浦东法院自贸区法庭成立三周年大会，时任最高人民法院副院长的贺荣就借自贸区不断增强中国司法国际公信力提出了自己的观点，贺荣表示要继续发挥好自贸区“试验田”的司法引领作用和辐射效应，要以司法服务对外开放和制度创新为重点，立足中国国情和实际需要，树立国际视野，提升涉外国际影响力。

在国际规则制定中发出更多“中国声音”，注入更多“中国元素”。贺荣要求应通过涉自贸案件审判，不断增强中国司法国际公信力影响力，在国际规则制定中发出更多“中国声音”，注入更多“中国元素”。

严格要求干部。2015年7月30日，最高人民法院党组成员、副院长贺荣在最高人民法院内部讲“三严三实”专题党课时强调，要坚持从严求实，把“三严三实”根植于思想和实践中，做敢于担当、善于担当和能够担当的好法官好干部。

在贺荣看来，敢于担当是党员干部的基本素质，也是党员干部的时代责任。要树立敢于担当、勇于担当的意识。要树立大局观念，立足于“四个全面”战略布局新要求，立足于经济发展新常态，立足于群众司法需求新变化，扎实做好执法办案及法院管理等各项工作。

对信息化的见解独特。在坊叔看来，贺荣对信息化工作以及互联网都有着自己独特的理解：建设智慧法院，就是让法院工作插上信息化的翅膀，依靠网络技术，运用大数据分析，树立互联网思维，加快推进审判体系和审判能力现代化。其中网络技术是基础，大数据是核心，思维方式是关键。

贺荣曾经在全国高级法院院长座谈会上强调，信息化是新时期人民法院创新发展的重要支撑和动力。信息化服务依法治国战略的职责更加重大；信息化服务法院司法改革的任务更加繁重；信息化服务人民群众司法需求的使命更加艰巨；信息化为法院科学发展提供的机遇更加难得。如何紧抓机遇，推动信息化工作再上台阶，对各级法院特别是领导同志提出了新的考验。

从优秀的法官到一位优秀的纪检人，优秀的监察人，走了哪些路呢？

2017年3月，中共中央批准：贺荣同志任陕西省委委员、常委和省纪委书记。

来到陕西，接连几个“大案”让大家惊叹，陕西来了一个“女包公”。

陕西来了一个“女包公”

来陕一年，贺荣的反腐清单上，老虎和苍蝇不断被刷新。

清查魏民洲系列腐败案，严肃查处西安市政协原党组副书记、副主席赵红专，西咸新区原党工委委员、泾河新城原党委书记、管委会主任李益民，西安旅游集团原党委书记、董事长李大有，西安市政协原常委、高新区管委会原主任安建利等人搞官商勾结、利益输送的系列腐败案。严肃查处西安体育学院原副院长白跃世，西安工业大学原党委书记苗润才等高校领导干部典型案件，严肃查处中陕核工业集团原党委书记、董事长张宽民，原党委副书记、纪委书记杨建勋等人在矿产资源领域腐败案件，严肃查处佳县原县委书记辛耀峰等人严重违纪案件……

陕西反腐迎来前所未有的力度。

仅2017年，全省各级纪检监察机关共立案25592件，给予党纪政纪处分26409人，其中厅局级干部91人，县处级611人；

2017年，驰而不息纠正“四风”，查处违反中央八项规定精神问题2652起，给予党纪政纪处分2851人；

2017年，全省查处扶贫领域腐败和作风问题2876起，党纪政纪处分3353人；

2017年，全省共有1754个党组织、4082名党员领导干部被问责。

值得一提的是，贺荣反腐的靶心不断瞄准扶贫环保市场，有力查处基层腐败。同时，她强化从严监督管理队伍，打造纪检监察铁军。贺荣来陕西一年，全省干部队伍正风肃纪加强教育，陕西党风政风进一步好转。

来到陕西后，贺荣迅速投入陕西的纪检监察工作中去，多次要求陕西各级纪检监察机关必须牢固树立“四个意识”，坚持有案必查、有腐必惩、决不姑息。同时，贺荣具有强烈的“为民情怀”。在2017年7月26日陕西省纪委监察厅召开的理论学习中心组学习（扩大）会暨传达省委有关会议精神大会上，贺荣强调，要聚焦扶贫等民生领域，严查侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

基层一直是贺荣格外重视的领域，她多次强调基层巡视巡察工作的重要性，2017年9月28日，陕西省纪委、省监察厅领导班子听取全省巡察工作情况通报，贺荣在会上指出，开展巡察，是推动全面从严治党向基层延伸的有效方式，是加强基层党组织及其领导班子建设、密切党群干群关系、厚植党执政基础的有效途径，各级党组织和巡视巡察机构要深刻把握市县巡察在巡视大格局中的重要地位。

2017年12月26日，贺荣在十三届陕西省委第一轮巡视工作阶段性汇报会上专门强调，要推动巡视巡察工作向基层延伸，聚焦精准扶贫、环境保护、市场秩序等重点领域存在的腐败问题及村霸、沙霸和黑恶势力等问题发力，使人民群众有切实的获得感。

在2018年1月30日当选为陕西省监察委员会主任后，贺荣再次展示了她的干练和务实的形象。2018年2月27日，她在宝鸡调研时强调，要坚定不移地推进深化国家监察体制改革试点工作，把国家监察体制改革的制度优势转化为治理效能。

在2018年全国两会期间，贺荣积极为陕西发展建言献策，建议“两高”对西部地区法院和检察院在人才培养和建设方面给予更多关注与支持。

能给陕西哪些“惊喜”？

她的法治思维能给陕西带来哪些启示？

坊叔在梳理贺荣公开资料中发现，这位法学专家运用法治思维治理社会有着独到的见解。她曾表示，联合理论界和实务界共同加强前瞻性、实践性问题研究。以敢于担当的精神全面深化司法改革，着力运用信息化手段，加快构建公开化国际化便利化司法环境，探索多元化纠纷解决机制。

这位对国际法研究颇有心得的法学专家对于法治陕西、法治政府将带来改变。2017年4月陕西自贸区正式挂牌，在自贸区建设过程中，对于法治陕西提出了更高的要求，面对复杂的国际环境，这位法学专家将从另一种角度为陕西提出一些更可行的做法。

此外梳理贺荣公开资料，坊叔发现，“人民”两个字经常出现在她的讲话中。

2018年2月1日，在陕西省纪委省监委机关及巡视机构传达学习省两会精神大会上。贺荣强调，要牢固树立“四个意识”，提高政治站位和政治觉悟，忠诚履职，助推保障追赶超越、保障改善民生、建设服务型政府，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，把以人民为中心的发展思想落实到监督执纪、巡视巡察、责任追究等各环节，聚焦突出问题，保持正风肃纪反腐高压态势，为全省经济社会发展提供坚强的政治保障。要继续深化国家监察体制改革，细化分解落实中央纪委二次全会和省纪委二次全会部署的各项任务，加强自身纪律作风建设，践行忠诚干净担当，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。

在坊叔看来，长期在法院系统以及纪委系统锤炼的“女包公”将在新的岗位上，围绕干部作风建设上采取更有效的手段，锻造一支能打硬仗、善打胜仗的干部队伍。

2017年12月27日，陕西省委常委、省纪委书记贺荣主持召开省纪委省监察厅理论学习中心组扩大会议，她强调，各级纪检监察机关要协助党委，积极推动主体责任的落实，坚持以上率下，形成作风建设的“头雁效应”。要加大监督执纪问责力度，坚决查处违反中央八项规定精神的问题和“四风”问题，特别是加大对形式主义、官僚主义的查处力度，加大通报曝光力度，持续释放从严执纪的强烈信号。要综合运用监督执纪“四种形态”，以严格执纪、严肃问责倒逼党员干部转作风改作风。切实加强纪检监察系统作风建设，带头改作风树形象，扎实务实，不务虚功，确保好的成效。

此外，贺荣要求深入挖掘用好陕西厚重的历史文化特别是廉政文化底蕴。

2018年3月22日，在陕西省纪委省监委机关、派驻机构和省委巡视机构全体干部会议上，贺荣说，全省各级纪检监察机关和干部要深入挖掘用好陕西厚重的历史文化特别是廉政文化底蕴，注重从延安精神、梁家河七年知青岁月中汲取力量，增强不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行动自觉。要对纪检监察干部从严管理、从严要求、从严监督，锻造忠诚干净担当的纪律部队。

善于从陕西厚重的历史文化、廉政文化底蕴中汲取力量；敢于担当，具有强烈的“为民情怀”；敢于“亮剑”，有贪必肃，打造风清气正的政治生态……这位新省委副书记即将给陕西带来更多“惊喜”。

简历

贺荣，女，汉族，1962年10月生，山东临邑人，1984年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党，全日制大学；中央党校研究生学历，法学博士，二级大法官。

历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记。

2011年12月任最高人民法院审判委员会副部级专职委员。

2013年10月任最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员。

2017年3月任陕西省委常委、省纪委书记。

2018年1月任陕西省委常委、省纪委书记，省监察委员会主任。

第十九届中央纪委委员。

责任编辑：张义凌