云南昆明三七大面积扩种 多彩梯田变黑色大棚(图)

原标题：痛心！彩云之南的“仙境”：布满黑色“疤痕”！上帝打翻的调色板，该不该有斑点？

云南昆明东川区红土地，素有“上帝打翻了的调色盘”之称。成片的红土地以梯田的方式交错，形成一个天然的“调色盘”景观。但记者了解到，从2016年起，“调色盘”中增加了不协调的颜色。

网友纷纷感叹，

这天然的“调色盘”多了斑点

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云南：三七大面积扩种 东川红土地不再“红”

云南台记者左杭佼表示，当站在东川红土地一个观景点低头四望时，脚下是一片乌黑，有很多农田已经被黑色覆盖，曾经因为红土高原令人心醉的色彩而走红的红土地，如今却变成一些斑驳的色块。

这些黑块到底是什么？记者来到山下进行了探访。

记者介绍，刚才成片的黑土地，其实就是一个黑棚。黑棚里面的土地，被分成了小块，每一小块上面铺了一层松毛，松毛上面长出了一些绿色的植物，当地的居民告诉记者，这些绿植就是棚内所种植的三七。

据了解，东川的自然条件适宜三七种植，由于三七是喜阴植物，需要搭棚遮阴，所以就搭建了这些黑棚。

当地的居民告诉记者，从两年前开始，就有人到东川红土地承租土地种植三七，由于价格诱人，不少村民都把地出租了。

潘师傅是红土地村村民，有10多亩地，这些地原来种些玉米、土豆、油菜花等农作物。现在潘师傅看其他村民靠租地挣了钱，他也有些心动。

红土地村村民 潘师傅：这两年农业市场不好，雨水不够充足，种什么庄稼都很没有收入，然后租给他们，给他们打打工就能生活。出去外面打工没有技术。

潘师傅说，家里的10多亩地，自己打理每年收益在2000多元钱。如果地租出去种三七，十多亩地一年租金近6000元。另外，当地旅游业迅速发展，靠的是五彩斑斓的农田，但村民们并没有从旅游中收益。所以很多村民选择了出租土地。

潘师傅：现在没有一个部门来说，让我们种点什么东西比较好，反正现在也是种地，种三七也是种，我们就租出去。

红土地风光不再 波及东川旅游业

对于红土地的美景不断萎缩，不少游客开始对这块土地表示失望。面对直线下降的订单量，当地从事旅游业的村民也有些无可奈何。

在采访中，记者遇到一位来自江苏南京的游客，他说从网上看到这块土地令人心醉的色彩，于是不远千里来到这里，但没想到红土地里种植三七的黑棚，成了此次旅行的阴影。

游客：我们是慕名而来，就是来看红土地的，红土地有黑色的东西，多少有点遗憾，最好还是能保持住。

近几年，当地旅游产业发展很快，但一家民宿老板说，自从三七棚影响了红土地景观，他们的生意越来越差。

民宿老板：就像拍日落的那一个景点，房梁子的话，很多游客都会说不行了，拍到很多就是种植三七的那种。

近两年，这家民宿的订单直线下降，每天平均只能卖出3间客房左右，而一些位置较偏的客栈，甚至一个月都没有生意。当地的旅游管理公司表示，这两年旅游人数锐减，和景区内三七棚的增加有一定关系。

旅游管理公司工作人员：之前做过一个测算，就是一年有几万人吧，但现在只有几千，可能最近这几年几千都没有。

记者：是整一年吗？

旅游管理公司工作人员：对对对，越来越少。像现在农家乐这些，几年都没有人去住的。

联播观点：“调色盘”本应多彩

云南东川的红土地，素有“上帝打翻了的调色盘”之称。既然是调色盘就应是五颜六色的，不应拘泥于哪种颜色占比过多。方圆近百里的红土地，应遵循自然生态规律，宜农则农，宜游则游。

当地管理部门应该在对当地地理人文环境充分研究的基础上，进行科学、合理的规划，及时解决景观与产业中出现的各种问题。一个地方多种特色，红多少黑多少不是重点，合理有序的规划才是重点，百花齐放才是最美的。

责任编辑：桂强