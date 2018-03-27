国家粮食和物资储备局领导班子公布 张务锋任局长

原标题：国家粮食和物资储备局领导班子公布

3月27日，国家粮食和物资储备局网站发布消息：近日，国家粮食和物资储备局召开党组扩大会议，中央组织部有关负责同志宣布了中央关于国家粮食和物资储备局领导班子任命的决定，并就落实好中央决策部署提出明确要求。

国家发展和改革委员会党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋主持会议并讲话；局党组成员、副局长曾丽瑛、卢景波、韩卫江出席会议。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，上述消息显示，原国家粮食局党组书记、局长张务锋，已出任新组建的国家粮食和物资储备局党组书记、局长。

张务锋资料图

张务锋生于1960年10月，山东莱芜人。他曾长期在山东任职，曾任山东省工商局副局长、临沂市市长、山东省发改委主任、山东省副省长等职。2017年2月调任国家发改委党组成员，原国家粮食局党组书记、局长。

根据日前公布的国务院机构改革方案，组建国家粮食和物资储备局，不再保留国家粮食局。

方案中称，将国家粮食局的职责，国家发展和改革委员会的促织实施国家战略物资收储、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责，以及民政部、商务部、国家能源局等部门的组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合，组建国家粮食和物资储备局，由国家发展和改革委员会管理。

在此次党组扩大会议上，张务锋代表新成立的国家粮食和物资储备局党组，作了郑重表态：

第一，增强“四个意识”，坚决服从大局。始终把讲政治摆在首位，坚决服从党中央关于组建国家粮食和物资储备局的决策部署，引导全局党员干部，积极拥护改革、支持改革、参与改革，当好改革促进派。

第二，周密组织实施，全力推进改革。坚持蹄疾步稳、紧凑有序推进改革，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减，确保职责平稳过渡、工作无缝衔接。

第三，认真履职尽责，不负组织重托。以对党和人民事业高度负责的精神，加强对国家储备的统筹规划，加快构建统一的国家物资储备体系，加强粮食流通行业管理和中央储备粮棉行政管理，提升国家储备应对突发事件的能力，坚决完成好党中央、国务院交给的各项任务。

第四，坚持从严从实，锤炼过硬作风。严格履行全面从严治党责任，不断提高党的建设质量。持续推进大学习、大调研和大讨论、大落实，努力增强部门创新力、执行力、公信力。自觉践行“三严三实”，加强廉政风险防控，始终保持风清气正的良好局面。

张务锋简历

张务锋，男，1960年10月出生，汉族，山东莱芜人。1979年12月参加工作。1984年4月加入中国共产党。研究生。

1997.11--2000.08山东省工商局党组成员、办公室主任（1995.09--1998.02中央党校函授学院政法专业学习）

2000.08--2006.12山东省工商局副局长、党组成员（2005.09--2006.01中央党校半年制中青班第4期学习）

2006.12--2007.03山东省临沂市委常委、常务副市长

2007.03--2011.01山东省临沂市委副书记（2007.03--2008.01中央党校在职干部研究生班经济管理专业学习）

2011.01--2011.02山东省临沂市委副书记、副市长、代市长

2011.02--2013.02山东省临沂市委副书记、市长、市政府党组书记

2013.02--2013.03山东省发展和改革委员会党组书记，山东半岛蓝色经济区建设办公室、山东省黄河三角洲高效生态经济区建设办公室主任（兼）

2013.03--2015.07山东省发展和改革委员会党组书记、主任，先后兼任山东省区域发展战略推进办公室主任和中共山东省委全面深化改革领导小组办公室副主任

2015.07--2017.02山东省人民政府副省长、党组成员

2017.02--2018.03国家发展和改革委员会党组成员，国家粮食局党组书记、局长

2018.03--国家发展和改革委员会党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长

责任编辑：张义凌