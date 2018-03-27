北京住建委曝光30家违规房地产中介机构名单

原标题：北京：曝光30家违规中介机构名单

今年以来，北京市住房城乡建设委针对住房租赁市场违法违规行为持续保持执法高压态势，结合近期投诉情况，对房地产中介机构开展了一系列专项执法检查。初步查实，北京静安居房地产经纪有限公司、北京博远置地房地产经纪有限公司、北京昊园恒业房地产经纪有限公司等30家房地产中介机构存在克扣租金押金、违规出租、未备案且未在注册地经营等问题，现予公示曝光。

为严厉打击扰乱租赁市场秩序、损害群众利益的行为，下一步，住建部门将会同工商等部门对上述问题进一步查处。对违规从事房屋租赁业务的，住建部门将予以严肃查处；对克扣租金押金、未在注册地经营的，工商部门将进行立案调查，情节严重的将列入失信名单；涉嫌威胁恐吓、强迫交易的，将移送公安部门予以严厉打击。

北京市住建委在此提醒广大市民在出租或租赁房屋时，应选择已在房管部门进行备案、稳定在注册地经营、信誉好的房地产中介机构。（央视记者 杨潇）

附件：30家曝光经纪机构名单

1。北京静安居房地产经纪有限公司

2。北京博远置地房地产经纪有限公司

3。北京昊园恒业房地产经纪有限公司

4。北京筑荣信房地产经纪有限公司

5。北京昊峰伟业房地产经纪有限公司

6。北京伟涛盛运投资管理有限责任公司

7。北京永兴家乐房地产经纪有限公司

8。北京同大置地房地产经纪有限公司

9。北京靓景名居房地产经纪有限公司

10。北京好家安居房地产经纪有限公司

11。北京安居恒业房地产经纪有限公司

12。北京平安置地房地产经纪有限公司

13。北京万达置地房地产经纪有限公司

14。北京阳光锦程房地产经纪有限公司

15。北京东胜置地房地产经纪有限公司

16。北京锦鸿盛世房地产经纪有限公司

17。北京中烨盛源房地产经纪有限公司

18。北京世纪天成房地产经纪有限公司

19。北京尚优房地产经纪有限公司

20。北京鸿昕置地房地产经纪有限公司

21。北京安和美家房地产经纪有限公司

22。北京自如有家房地产经纪有限公司

23。北京道合房地产经纪有限公司

24。北京东升置地房地产经纪有限公司

25。北京天地昊房地产经纪有限公司

26。北京京东伟业房地产经纪有限公司

27。北京信德置地房地产经纪有限公司

28。北京万达嘉业房地产经纪有限公司

29。北京巨龙房地产经纪有限公司

30。北京万嘉盛世房地产经纪有限公司

责任编辑：桂强