南宁市副市长兼公安局长唐斌拟任正厅级领导职务

唐斌 资料图

原标题：广西南宁市副市长、市公安局局长唐斌拟任正厅级领导职务

根据有关规定，经广西壮族自治区党委研究决定，对下列同志进行任职前公示。

唐斌，男，1968年12月生，汉族，籍贯广西全州，1991年6月加入中国共产党，在职研究生学历，公共管理硕士，现任南宁市人民政府副市长、市公安局局长，自治区公安厅党委委员，拟任正厅级领导职务；

姚金光，男，1965年8月生，壮族，籍贯广西龙州，1986年10月加入中国共产党，在职研究生学历，口腔医学博士，现任广西科技大学党委常委、副校长，拟任正厅级领导职务；

元昌安，男，1964年12月生，汉族，籍贯安徽肥东，1994年12月加入中国共产党，研究生学历，工学博士，现任广西师范学院党委常委、副院长，自治区党委统战部副部长（挂职），拟任正厅级领导职务；

曾凯，男，1968年10月生，汉族，籍贯广西平南，1995年8月加入中国共产党，研究生学历，经济学硕士，现任自治区党委组织部副巡视员（部务委员），拟任副厅级领导职务；

陈润东，男，1970年12月生，壮族，籍贯广西防城港，1997年6月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，现任自治区水利厅副巡视员，拟任副厅级领导职务；

叶露，女，1965年6月生，汉族，籍贯广东佛山，1992年12月加入中国共产党，广西区委党校大学学历，现任自治区公安厅警务保障部副主任、财务处处长（兼），拟任本科高校副职领导；

韦兴文，男，1964年10月生，瑶族，籍贯广西昭平，1988年10月加入中国共产党，在职研究生学历，现任自治区地方税务局财产和行为税处处长，拟任副厅级领导职务；

黄灿滨，男，1960年7月生，壮族，籍贯广西横县，无党派人士，大学学历，农学学士，现任广西外资扶贫项目管理中心副主任（正处长级），拟任副厅级领导职务；

覃拥灵，男，1969年7月生，壮族，籍贯广西东兰，2003年6月加入中国共产党，在职研究生学历，理学博士，现任河池学院科学技术管理处处长、学科建设办公室主任（兼），拟任副厅级领导职务；

黄龙杰，男，1969年9月生，壮族，籍贯广西天等，2000年3月加入中国共产党，大学学历，法学学士，现任自治区党委统战部政研室（宣传办公室）主任，拟任副厅级非领导职务；

黄开道，男，1969年7月生，壮族，籍贯广西来宾，1992年6月加入中国共产党，大学学历，法学学士，现任自治区水利厅人事处处长，拟任副厅级非领导职务。

对以上公示对象有情况反映的，请以书面形式，并署真实姓名和联系地址，于2018年4月3日前邮寄或直送自治区党委组织部干部监督室（邮寄的以邮戳为准，邮政编码：530022；直送的以送达日期为准）。举报电话：0771—12380—1，网址：www.gx12380.gov.cn。

干部群众如实反映有关问题受法律保护。

中共广西壮族自治区委员会组织部

2018年3月27日

来源：广西新闻网

责任编辑：张义凌