原标题 ：王晨主持全国人大与美国国会议员代表团会谈
新华社北京3月27日电（记者崔文毅）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨27日在人民大会堂主持全国人大与美国国会议员代表团会谈。
王晨说，中国全国人大愿进一步加强与美国国会多层次、机制化交往。希望各位参议员发挥积极影响，推动美国政府客观理性看待中国和中美关系，相互尊重、互惠互利，加强合作、管控分歧，确保中美关系始终沿着正确轨道向前发展。
双方就双边关系、议会交往、经贸合作等问题坦诚深入交换了意见。（完）
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