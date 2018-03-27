人民币涨破6.24你的钱包鼓了? 有人笑也有人慌

原标题：人民币涨破6.24，你的钱包鼓了？有的人笑了，有的人也慌了…

从今年年初到现在人民币对美元汇率已经升值逼近5%，截至今天下午4点半收盘，人民币兑美元汇率为6.2728，盘中一度达到6.2361，创出2015年8月11日人民币汇改以来的最高水平。对于人民币持续升值，我国进出口企业也面临着严峻的挑战。 人民币升值国内出口企业面临挑战

倪祖根是江苏一家生产小家电的上市公司负责人，公司的产品8成以上是出口北美和欧洲，由于去年以来人民币持续升值，从年初的6.9左右，一路升至年底的6.4，面对人民币单边升值态势迅猛，他需要经常跟高管们商讨如何来应对人民币升值带来的损失。

莱克电器股份有限公司董事长 倪祖根：企业来讲，很难预测到在什么点为止，所以我们还是比较被动的，在这个过程当中，没有采取这种应急锁汇。

倪祖根所说的锁汇，就是通过银行等金融机构对汇率可能出现的波动做出的一种对冲交易。由于锁汇操作也需要付出成本，企业没有做对冲操作，带来一定的损失。

莱克电器披露的数据显示，2017年公司营业收入同比增长30%，然而实际营业利润却同比下降29.4%，利润下降主因就是人民币汇兑损失的1.5亿元。

莱克电器股份有限公司董事长 倪祖根：今年以来，那就更快了，这一块去年国庆节到现在整个结汇，全部损失掉，这个非常大的。 现在，公司在布局上做了调整，将国内份额从20%提升到40%，来规避未来人民币双向波动带来的影响。专家表示，企业可以通过运用金融对冲工具和自身财务管理来应对汇率波动可能带来的变化。

人民币升值刺激出境游

对于我国出口企业来说人民币汇率的持续升值一定程度上影响到企业的经营收入，但是对于进口以美元计价的大宗商品原料，交通运输服务业，以及海外出境游则带来了明显的利好。

记者了解到，随着人民币持续升值，出境游的中国游客会选择人民币升值幅度较大的境外国家。

数据显示，人民币对菲律宾比索、斯里兰卡卢比、港元以12.5%、11.4%、9.6%的升值幅度，排名前三。

人民币对美元以9%的升值幅度位居第五。

北京携程国旅执行总经理 姚欣玉：因为汇率的利好，消费者在境外的消费性价比更加高了，从业内人士来看我们在当地采购一些地接的资源，酒店的资源应该说成本更低了。

数据显示，2017年，中国公民出境旅游13051万人次，同比增长7.0%。

尤其是下半年人民币进入快速升值通道后，我国出境游人数和支出也不断增加，去年我国国际旅游支出达1152.9亿美元，同比增长5%。

随着人民币升值带来的旅游成本降低，更多的游客已经把旅游品质放在第一位。

北京携程国旅执行总经理 姚欣玉：自由行的上升比例是非常高的，定制游在携程上增加了220%，应该说这个态势是非常迅猛。

责任编辑：张岩