吉林省政协主席江泽林:乡村振兴生态和产业要融合

原标题：乡村振兴，生态和产业要融合（建言）

全国政协委员、吉林省政协主席 江泽林

《 人民日报 》（ 2018年03月28日 20 版）

党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略总的要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。产业兴旺是重点，生态宜居是关键，产业与生态的有机结合，为乡风文明、治理有效、生活富裕提供重要支撑。推进产业生态化和生态产业化，是深化农业供给侧结构性改革、实现高质量发展、加强生态文明建设的必然选择。

随着人们对美好生活的需要不断增长，农业农村作为产业和生态的重要载体，其地位更高、作用更大。城乡居民不仅需要农业提供种类更多、品质更高的农产品，而且还需要农村更清洁的空气、更干净的水源和更怡人的风光。

农业农村是一个完整的自然生态系统。尊重自然规律，科学合理利用资源进行生产，既能获得稳定农产品供给，也能很好保护和改善生态环境。比如，传统的“桑基鱼塘”农业模式、浙江青田稻鱼共生系统、云南红河哈尼稻作梯田系统、贵州从江侗乡稻鱼鸭复合系统等等，都是这方面的成功典范。

生态保护与产业发展是密不可分的，没有生态资源作为依托，产业发展就是无源之水；没有产业发展作为支撑，生态保护也难以持久。产业生态化与生态产业化相辅相成、和谐共赢，有效降低资源消耗和环境污染，还能提供更具竞争力的生态产品和服务，实现环保与发展双赢的目标。

近年来，我国积极推进化肥农药零增长行动，实行种养加循环和农业废弃物综合利用，逐步把农业资源消耗的强度减下来，取得较大进展。同时，一些地方依托优质资源，供给绿色有机农产品、提供农耕文化体验、生态宜居和休闲养生旅游产品，生态产业发展势头良好。去年，全国乡村旅游达25亿人次，同比增长19%；消费规模超过1.4万亿元，同比增长27%。可以说，农业农村产业生态化和生态产业化趋势向好。

但是，很长时期以来农业粗放式发展，农业农村资源集约化利用程度不高，未能很好实现生态、经济和社会效益有机统一。目前，我国农村产业生态化和生态产业化总体发展水平和质量都不高。我国农业生态产业规模小、成本高、竞争力不强，“生态+”的业态尚未有效形成。我国产业生态化和生态产业化有很大发展潜力。我们需要努力释放这些潜力。为此建议：

改造提升农村传统产业，提高生态化水平。促进产业融合，延伸产业链，提高农业产品附加值；拓展功能融合，有效挖掘农业的多功能领域，为市场提供多元的产品供给。加速主体融合，加快培育新型农业经营主体，发挥好其引领带动作用，把小农户吸引到现代农业发展中来。

改善农业生态系统，增强可持续发展能力。明确保护生态环境的底线要求，转变粗放的发展方式，最大程度减少资源消耗，恢复和提升农村生态环境。同时，通过环保监督、生态恢复、生态产品标识认证等公共服务，对生态产品和生产全过程的生态性实施有效管理。

拓展“生态+”模式，做大做强生态产业。注意发掘和拓展农业在历史传承、文化体验、生态保护等方面的多功能属性，把农村农业的生态价值充分释放出来。加强生态产品科学规划设计，健全生态产品和服务的技术支持体系，实现传统产业产品的改造升级。

加强政府配套服务，强化顶层设计。在国家层面出台促进产业生态化和生态产业化的指导性意见，明确财政、税收、土地、金融等支持政策，加大对产业融合发展的支持，加大对绿色生态农业及其产业的支持，促进农业资源可持续利用，增强农业产业的整体竞争力。要加强生态产业市场秩序监管，制定生态产品和服务的统一标准规范，实行标准化生产和全过程化控制，保障产品和服务质量。

责任编辑：刘德宾 SN222