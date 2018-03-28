原标题：两会后地方大员密集调整 十余省份党委班子变动
中新网客户端北京3月28日电（记者 阚枫）全国两会落幕后，省级地方大员出现密集人事变动。目前，已有10余省份的省级党委常委班子出现人事变动，其中，河南、青海、江西、四川、广西等5省份省级党委“一把手”调整。
十余省份省级党委班子变动
受到全国两会期间中央层面人事变动的联动影响，两会落幕以来，省级地方大员人事调整密集，目前，地方人事调整已涉及10余省份的省级党委常委班子。
3月21日，全国两会落幕次日，官方就在一天之内密集发布了河南、青海、江西、四川、广西等5地省级党委书记调整的消息。
这其中，广西、四川、河南新任省级党委书记均由异地调任。广西壮族自治区党委书记彭清华调任四川省委书记，接替已当选全国人大副委员长的王东明。江西省委书记鹿心社调任广西，接替彭清华。青海省委书记王国生调任河南省委书记，接替履新中国社科院院长的谢伏瞻。
青海、江西的新任省委书记王建军、刘奇，此前均为本省省长。
除了上述5省份调整省级党委书记，全国两会后，山东、广东、湖北、黑龙江、浙江、河北、陕西的省委常委班子也出现人事变动。
此前任山东省委副书记的王文涛调任黑龙江省委副书记，目前，王文涛已任黑龙江省代省长，接替已任职自然资源部部长的陆昊。
此前任浙江省委常委的赵一德调任河北省委副书记，此前任宝武钢铁集团董事长的马国强调任湖北省委副书记，经济日报社总编辑傅华调任广东省委常委、宣传部部长。
27日，广西、陕西当地媒体均报道了涉及当地省级党委班子的人事变动消息。根据消息，此前任国家安监总局副局长的徐绍川调任广西壮族自治区党委常委，此前任陕西省纪委书记的贺荣，出任陕西省委副书记。
三地“省会书记”外调履新
此番地方大员的人事调整中，已出现3位“省会书记”外调履新。
如上文所述，从山东调任黑龙江的王文涛此前还是济南市委书记，从浙江调任河北的赵一德此前还是杭州市委书记。
此外，据湖北当地媒体近日报道，此前任湖北省委副书记、武汉市委书记的陈一新已调任中央政法委委员、秘书长。
济南、杭州、武汉除了是省会城市，还均为副省级城市，上述外调履新的王文涛、赵一德、陈一新均为十九届中央候补委员。
此番地方人事变动中，目前，在江西和青海，履新省委书记的刘奇和王建军目前均为省委书记、省长“一肩挑”。此外，上述三地“省会书记”外调后，目前均未有公开消息明确新任书记的人选，地方大员的人事变动料将持续。（完）
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