贺荣任陕西副书记 曾被当地媒体誉为“女包公”

原标题：“女包公”贺荣任陕西省委副书记

日前，中央批准，陕西省委常委、省纪委书记，省监察委员会主任贺荣任陕西省委副书记。

去年3月，曾长期担任最高法副院长的贺荣空降陕西，任省委常委、纪委书记。

此前，陕西省委专职副书记由毛万春担任，今年1月，毛万春已调任海南省政协主席、党组书记。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，贺荣有30多年的法院系统工作经验。

她早年一直在北京市工作，历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记。



2011年12月，贺荣调任最高人民法院审判委员会副部级专职委员，两年后出任最高法副院长、党组成员、审判委员会委员，直至去年3月调任陕西。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，任陕西省纪委书记期间，陕西反腐备受关注。

期间，清查了魏民洲系列腐败案，严肃查处西安市政协原党组副书记、副主席赵红专，西咸新区原党工委委员、泾河新城原党委书记、管委会主任李益民，西安旅游集团原党委书记、董事长李大有，西安市政协原常委、高新区管委会原主任安建利等人搞官商勾结、利益输送的系列腐败案。贺荣也被当地媒体誉为“女包公”。

据报道，仅2017年，陕西全省各级纪检监察机关共立案25592件，给予党纪政纪处分26409人，其中厅局级干部91人，县处级611人；查处违反中央八项规定精神问题2652起，给予党纪政纪处分2851人；查处扶贫领域腐败和作风问题2876起，党纪政纪处分3353人；共有1754个党组织、4082名党员领导干部被问责。

贺荣简历

贺荣，1962年10月生，女，汉族，山东临邑人，1984年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党，中央党校研究生学历，法学博士，二级大法官。

历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市朝阳区副区长（挂职），北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记。

2011.12最高人民法院审判委员会副部级专职委员

2013.09最高人民法院党组成员、审判委员会副部级专职委员

2013.10最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员

2017.03陕西省委常委、省纪委书记

2018.01陕西省委常委、省纪委书记，省监察委员会主任

2018.03陕西省委副书记、省纪委书记，省监察委员会主任

责任编辑：初晓慧