江苏:力争2020年全省幼儿园基本实现每班两教一保

原标题：2年后全省幼儿园 基本实现每班“两教师一保育员”

去年8月12日是淮安市区公立幼儿园报名的日子，众多家长从前一天傍晚开始陆续在各公立幼儿园门前排队。 扬子晚报 图

学前教育质量直接关系到儿童的未来。去年省人大常委会组织《江苏省学前教育条例》执法检查后，省政府及相关部门对相关建议意见是否做到条条有落实？27日召开的省十三届人大常委会二次会议对省政府提交的反馈报告开展审议，省人大常委会教科文卫委还提出，《江苏省学前教育条例》实施至今已有6年多时间，建议尽快启动修订，以推动学前教育事业健康高质量发展。

先看



幼儿园现状



优质园太火爆，四个小区抢一个幼儿园

“幼儿园距离我家只是步行几分钟的距离，但是很难进。”吴女士最近在帮明年即将入园的女儿物色幼儿园，结果不容乐观，她形容自己像是被泼了一盆冷水。吴女士家住河西某小区，她家附近只有一个公办园，她打听到的消息是，这所公办园优先招收所在小区业主的孩子，如果有空余的学位，才能考虑周边其他小区楼盘的孩子。

吴女士告诉记者，她很希望自己的女儿能进入家附近的公办园就读，除了看重办学质量，就是考虑想在家门口上学。“如果上不了这所幼儿园，孩子只能上另一所民办园，每月收费三四千元，距离也相对较远。”

家住仙林诚品城的吕女士告诉记者，仙林地区新建楼盘很多，很多还是高层建筑，随着入住的人口越来越多，适龄儿童入园就成了家长头痛的问题。她告诉记者，其实自己家小区就有一家办学质量很好的幼儿园，上这所幼儿园应该是自然而然的事儿。但是周围起码有四个小区都没有幼儿园，几个小区“共享”一个幼儿园，可以说是挤爆了！

“提前占坑也不管用。”豆豆妈告诉记者，儿子两岁半的时候，她就打听到离家不远的知名公办园小托班在招生。“小托班每天去半天，好多家长以为上了小托班就可以顺理成章升入幼儿园小班，其实二者之间没有直接联系。”豆豆妈告诉记者，在幼儿园报名的那段时间，她特别迷茫，很多公办园连招生通知都没贴，现场去咨询时，幼儿园都说招满了。后来她还是四处托关系、找人情，好不容易才把豆豆送进离家很远的一家幼儿园。豆豆妈很无奈，“每天上学放学就要花近2个小时。”

幼教频繁跳槽，每学期都换一家幼儿园

“春季学期刚开学，孩子班上又换了一位老师。”朱女士很郁闷，她告诉记者，儿子小班还没毕业，已经换了两位班主任。“有老师是因为生二胎回家休息，还有老师干脆就辞职了。”朱女士担心，频繁换老师，一来孩子不容易和老师产生亲近感，二来老师也不能深入了解班上每一位学生。

记者了解到，在南京，无论是公办园还是民办园都存在幼儿园教师流动的现象。去年，栖霞区一家幼儿园7个月走了6位老师，引发极大的社会关注。南京一家民办园的园长告诉记者，她身边就有比较夸张的例子，有老师频繁跳槽，竟然一学期换一个幼儿园。她分析说，促使老师流动的原因主要是生娃和待遇。幼儿园女老师多，有的回家生孩子，家庭条件比较好的，休完产假就不想来了。这位园长还告诉记者，不少民办园教师工资偏低也是现实的原因。随着民办园越来越多，选择面越来越大，老师流动不奇怪。“普通老师一个月工资3000多元，同样的岗位待遇却更高，老师们能不心动吗？”

胡老师在南京一家公办园工作了7年多，是幼儿园的“编外老师”。胡老师坦言，她所在的幼儿园还算不错的，有编非编的老师享受相同的福利，差别就在于绩效工资。“我和其他老师承担相同的工作，工作态度也是勤勤恳恳，但待遇上有些差别，有时候细想，心里总觉得有落差。”

省政府作报告



将出台办法支持推进解决“入园难”“入园贵”

27日的会议上，省政府就去年省人大常委会开展的《江苏省学前教育条例》执法检查报告和审议意见落实情况进行反馈报告，并对下一步工作重点进行了认真汇报。

截至目前，全省平均每1.15万常住人口建有1所幼儿园，公办幼儿园占比达65%。全省试行公办幼儿园和普惠性民办幼儿园服务区制度以来，无锡已全面施行幼儿园服务区制度，全省农村地区以及部分县（市）已实现幼儿园划片服务，争取到2020年基本建立幼儿就近入园保障制度。

接下来，着眼于解决“入园难”“入园贵”问题，我省将于近期出台《江苏省公办幼儿园和非营利性民办幼儿园建设管理办法》，重点清理整顿小区配套幼儿园未能建成、举办成公办或普惠性幼儿园的状况，全面落实县乡两级政府建设和发展农村公办幼儿园的责任。指导和督促各地研究制定非营利性民办幼儿园资产管理和财务管理办法，切实解决小区配套幼儿园权属关系及其高额租金问题，从制度上保证非营利性民办幼儿园的公益属性，加大财政对非营利性民办幼儿园的扶持力度。

在加强教师队伍建设方面，我省将建立乡村教师补充机制，幼儿园教师是其中的重点，力争到2020年全省幼儿园基本实现每班“两教一保”（两教一保是幼儿园的教师分配形式，两教即一个主班一个配班，负责孩子的教育教学工作，一保即保育员，主要负责孩子生活上的一些工作）。完善非编教师管理机制，做到规范准入退出、规范专业发展、规范待遇保障；对非在编教师试行“备案制”，实行统一公开招录聘用，保障其基本工资待遇并购买社会保险，逐步达到当地城镇职工平均工资水平，实现同工同酬。

人大“敲黑板”



学前教育这5大问题需重视

省人大常委会教科文卫委对报告开展审查后指出，省政府不断完善学前教育的建设和管理，所作努力值得肯定，不过，对照去年检查报告提出的意见建议，还有很多方面需要大力推进。

例如，幼儿园普惠性资源紧缺的矛盾仍然突出；学前教育经费投入占同级财政性教育经费不低于5%，目前仅有南京、无锡、苏州、南通、镇江五市达到标准；对解决“大园额、大班额”问题没有出台过硬措施，有的地方幼儿园在园幼儿人数超过千名以上；幼儿教师收入苏南与苏北、城市与农村、在编与不在编差距依然较大，同工不同酬问题依然突出；此外，对执法检查报告中提出的关于加强对幼儿培训机构和0-3岁早教机构的监管意见，政府部门没有回应。“目前，社会上大量的幼儿培训机构和0-3岁早教机构，花样繁多，管理混乱，群众反映强烈。政府有关部门对其培训标准、课程设置、师资、教学质量都缺乏明确的规范和监管。”审查意见直陈痛点，监督政府毫不留情。

法规待修改



学前教育条例将接轨“全面二孩”后的新情况

地方立法往往在地方经济社会发展中发挥引领和推动作用。《江苏省学前教育条例》实施至今已有6年多时间，特别是在“全面二孩”政策实施后，学前教育出现了不少新情况和新问题。近年来，国家和省出台了一系列学前教育方面的政策，在学前教育管理体制、财政投入保障机制、小区配套幼儿园规划建设、教师合法权益维护、残疾儿童入园、营利性与非营利性幼儿园界定等方面都有了新规定，迫切需要将这些新的规定上升为地方性法规。为此，省人大常委会教科文卫委也提出建议，尽快启动立法修订，接轨新政策、新情况，推动江苏学前教育高质量发展。

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教育部部长陈宝生两会上坦言：



学前教育是最大短板之一

今年3月16日，在十三届全国人大一次会议新闻中心举办的记者会上，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”回答记者提问时表示，学前教育是新时期中国教育发展最快的一个部分，也是当前中国教育最大的一块短板之一，“目前我们有4600万在园幼儿，缺教师71万，缺保育员是76万。”

陈宝生介绍，我们现在举办着当今世界规模最大的学前教育，2017年学前三年在园的幼儿4600万人，这相当于一个中等国家人口的数量。

陈宝生说，目前，我们有4600万在园幼儿，教育部总结经验，借鉴国际经验，对教师、保育员和学生的比例有一个基本的要求，保教比大体上老师是1：15，保育员是1：30，叫做每个班“两教一保”，两个教师，一个保育员，“按照我们现在的教育，220多万幼儿教师，4600万在园幼儿，这个数字来推算，我们现在要缺教师71万，缺保育员是76万。”陈宝生说。

陈宝生说，卫计委对今后的人口预测有一个数，到2020年有431万幼儿达到入园年龄，要增加431万入园的幼儿，把这个数再换算，我们要缺29万老师，缺14万保育员。两部分加起来，大家可以算一算，我们缺100万教师，缺90万保育员，一共190万。

责任编辑：初晓慧