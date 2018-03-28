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吴小晖案今日上午开庭审理

吴小晖案今日上午开庭审理
2018年03月28日 09:59 政府网站
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　　[吴小晖案庭审播报]2018年3月28日上午，上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案，本院新浪官方微博将分段播报庭审情况。

　　来源：上海一中院

责任编辑：初晓慧

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