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郭安任江西鹰潭市委书记 曹淑敏不再担任

郭安任江西鹰潭市委书记 曹淑敏不再担任
2018年03月28日 11:36 澎湃新闻
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　　原标题：郭安任江西鹰潭市委书记，曹淑敏不再担任

　　3月28日上午，鹰潭市召开全市领导干部大会，江西省委组织部常务副部长徐南凯出席会议并讲话，省委组织部部务委员、干部一处处长邹绍辉宣布省委关于鹰潭市委主要领导同志职务调整的决定：郭安同志任鹰潭市委委员、常委、书记；免去曹淑敏同志鹰潭市委书记、常委、委员职务。

　　来源：微信公众号“江西组工微讯”

责任编辑：初晓慧

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