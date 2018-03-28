吴小晖职务侵占保费资金共计100亿元

来源：上海一中院

2018年3月28日上午，上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。

2007年1月，被告人吴小晖利用担任安邦财险副董事长，全面负责该公司经营管理的职务便利，指使公司高管采用划款不记账的方式，将保费资金30亿元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中，29.25亿元用于支付吴小晖实际控制的产业公司拖欠工程款及利息，其余0.75亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。2011年6月，被告人吴小晖利用上述职务便利，指使他人采用划款不记账的方式，将保费资金70乙元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中，69乙元作为吴小晖实际控制的产业公司的自有资金，用于增资安邦财险，其余1亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。公诉机关认为，被告人吴小晖以非法占有为目的，使用许骗方法非法集资，数额特别別巨大；利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额巨大；其行为已分别已触犯《刑法》第一百九十二条、第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。

责任编辑：张建利