河南夏邑一家工厂发生爆燃事故 造成2人死亡

原标题：河南夏邑县一工厂发生爆燃事故 造成2人死亡

今天，有网友发微博称，“夏邑县济阳乡田道口村一工厂失火”，北青报记者从夏邑县人民政府新闻办公室获悉，3月27日上午9：20，郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司发生爆燃事故，事故共造成2人死亡。

据夏邑县人民政府新闻办公室对外通报，郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司始建于2006年，占地100亩，建筑面积 1.8万平方米，职工总人数180人，主要生产植物生长调节剂。该公司营业执照在有效期内（营业执照号：1411426663426395B），农药原药生产许可证在有效期内（复硝酚钠证：pd20081294）。

事故发生后，夏邑县分管安全工作的副县长立即带领安监、消防、公安、环保、质监、应急等部门负责人赶赴现场，组织救治并做好死者家属安抚工作。同时立即成立由安监、公安、消防、环保、质监、应急等部门负责人参加的事故调查组，调查事故原因。

经现场事故调查组初步调查：事故发生在复硝酚钠烘干室，着火点在该烘干室南侧进料口。因烘箱操作工人违章作业，卸料时用两个铁质托盘相互碰撞引起火花，导致进料口爆燃。

目前，夏邑县安监部门已对该企业下达停产通知，企业现已停产，企业负责人已被公安机关控制。已做好死者家属安抚工作，并签订了安抚协议。

事故发生后，夏邑县委、县政府立即安排部署，在全县范围内进行拉网式排查，对所有安全隐患进行整改。事故其他情况正在进一步调查中。

（北青报记者马金凤）

责任编辑：初晓慧