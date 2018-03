圆明园被抢西周青铜器将在英拍卖 抢劫经过披露

来源:中国日报

原标题:圆明园旧藏珍贵西周青铜器即将在英国拍卖 中国被劫掠海外流失文物再成焦点

中国日报3月28日电 还记得圆明园铜兽首、甘肃大堡子山金器和福建肉身坐佛等这些惨遭劫掠和盗卖而流失海外的珍贵中国文物么?它们多舛的命运牵动了亿万中国人的心。将于4月11日在英国肯特拍卖的一件中国稀有青铜器“虎鎣(yíng)”因其明确的圆明园旧藏身份,再次将大众的注意力聚焦在流散国外的中国文物上。你们在他乡还好么?

虎鎣(yíng)

英国海军上校哈利•刘易斯•埃文斯(Harry Lewis Evans)

中国日报昨天报道过,这尊距今约3000年的稀有西周青铜盛水器“鎣(yíng)”因其器盖和出水口的老虎造型设计而得名“虎鎣”。然而,更为引人注目的是,“虎鎣”此前的拥有者—英国海军上校哈利•刘易斯•埃文斯(Harry Lewis Evans)在与家人的通信中详述了自己参与同中国军队的战争;洗劫圆明园珍贵文物并现场拍卖;掠得青铜器、珐琅器和瓷器等珍贵文物;以及他撤走前参与的将圆明园付之一炬的“大派对”(信件原文“a party to burn down the Summer Palace”)。

埃文斯家族信件。

这些信件是埃文斯的儿子查尔斯•刘易斯•埃文斯(Charles Lewis Evans)在整理家书时发现并重新记录下来的。与之一同公开的还有多张黑白照片,详细记录了与“虎鎣”一同从圆明园被抢走的多件文物在埃文斯家族历代房间里的陈设状况。

虎鎣(yíng)

据拍卖方英国坎特伯雷拍卖廊(Canterbury Auction Galleries)介绍,他们希望这些罕见史料能够表明“虎鎣”这件青铜器传承有序、弥足珍贵。但同时这些资料恰恰也佐证了“虎鎣”原本是陈设在圆明园的珍贵藏品,八国联军中的英军在荡平圆明园期间将“虎鎣”和其他文物抢劫到了英国。

坎特伯雷拍卖廊的顾问阿拉斯泰尔•吉普森(Alastair Gibson)在拍品介绍中这样写道:“回顾这个家庭的爱国军事历史,将剩下的物品拍卖掉是一个令人心酸的时刻。”埃文斯家族希望通过这样一个机会,“使来自世界各地的新一代藏家珍爱收藏这些青铜器,也希望它们中的一些可以再回到中国收藏家那里”。

不管对于中国藏家还是外国藏家来说,“虎鎣”是绝对意义上的珍品,这份珍不仅是因为它的文物稀有度,更是因为它背后依附着的是中国人每每想起就痛心疾首的沉重历史。

让我们来看看埃文斯是怎么在信里“生动”描述抢劫现场的:“法国人得到了许多价值高昂的战利品,包括手表、钟表、皮大衣、丝绸等。将军霍普•格兰特号令所有人用所有能找到的推车,尽可能地带回更多东西。而这些所有东西都被现场拍卖掉,卖的钱作为奖励发给6号参战的部队,这些超赞的东西卖的钱数令人难以置信。”

他眼中的圆明园是这样的:“坡顶的建筑多为寺院与佛像,有些庙宇令人叹为观止,其供奉的佛像巨大无比,我看到的一座至少就有六十英尺高。这些庙宇镶嵌大量绝美的青铜和珐琅,但体量实在太大,搬不走。站在其中一座佛像边远眺是一番语言难以描述的雄奇的景致,为看一眼长驱五十英里也值得。”

虎鎣在埃文斯家陈设。

关于最终归他所有的战利品,埃文斯写道:“我成功从平地的某处宫殿获取了几个青铜与珐琅瓷花瓶,希望有一天它们能抵达南海城(英国南部汉普郡普茨茅斯海滨胜地)。我还带上了一些极其别致、镶绣帝王黄绿龙纹的瓷杯与茶碟,然而它们太容易碎了,我真的怀疑能否完好无损地把它们带回家。不过我已非常小心地将它们包裹起来了。”

剑桥大学独立学者、中国艺术与文化史家薛好佩(Hajni Elias)对“虎鎣”进行了深入分析:“‘虎鎣’造型精美稳健,设计和外观裝饰清晰醒目,而且竟然保有原配顶盖。这着实是件不寻常的幸事。因为截至目前,绝大多数的鎣都很难找到它的原配顶盖。这件容器的拥有者是一位周朝的政治官员。此鎣的翻砂工融合了相当值得注意的元素,它承载了重要而又复杂的仪式内涵。”

目前“鎣”类青铜器已知仅存世七件,除“虎鎣”和另一件“鎣”现身拍场,其余五件均为博物馆收藏,实属罕见。

据薛好佩分析,其他几件鎣的情况如下:伯百父鎣出土于陕西省西安市张家坡;季良父鎣曾藏于北京的皇官,如今收于旧金山的亚洲艺术博物馆;第三件藏于日本京都市藤井有邻馆;出土于陕西省岐山葷家村的鎣是第四件;陕西乾县薛录镇墓葬出土了第五件鎣,该“鎣”可见于杰西卡•罗森于1990年华盛顿出版《亚瑟•塞克勒藏西周青铜器》一书的第1页第8幅图中;师奂父鎣是唯一一件私人藏品,于2002年9月21日在组约苏富比拍卖行被竞拍。

“虎鎣”只是众多漂泊在海外的被劫掠中国文物中的一件,无论是通过旷日持久的国际诉讼,还是中国藏家为促成文物回流而不惜以重金相搏,中国是在官方还是民间层面这些年都在做出各种积极的努力,促使中国文物和中国文化在世界上得到应有的尊重和认可。

作为历史最悠久的文明古国之一,中国有巨量的海外遗珍散落在世界各地,它们虽然是中国文化的符号和文明的使者,但是每个中国人都时时刻刻牵挂着它们的安危,期盼它们在他乡安好,早日回家与亲人团聚。

