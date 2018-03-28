不少城市铆足劲做一件事 “抢人”大战到底哪家强

原标题：“抢人”大战哪家强？

撰文 | 孟亚旭

送钱、送房子、送户口…。。2018年的春节，不少城市都铆足了劲儿在做一件事儿——抢“人”大战。

就在政知君写稿子的当下，一个来自天津的消息被媒体报道——天津市2018年将引进海内外高层次人才5000人。这是最新一例。北上广深这种一线城市也不例外。

3月26日下午，上海市人才工作大会举行，据媒体报道，上一次召开这样全市性的“人才工作会议”还是在2010年，这个大会释放的一个信号就是——上海“比以往任何时候都更加渴求人才，特别是卓越人才”，要“聚天下英才而用之”。

顶尖人才可获1000万住房补贴

一线城市渴求的，是“卓越人才”。

上海的人才大会，规格很高，上海市四套班子一把手在列，上海市委书记李强说，“上海的发展，从来都是靠人才。有什么样的人才，城市就有什么样的竞争力，有什么样的未来。”

他说，要吸引一批具有全球影响力的大科学家、大企业家、大艺术家等高端人才。什么算是高端人才？在同日出台的《上海加快实施人才高峰工程行动方案》中可见一斑。

方案明确，将聚焦13个领域——

宇宙起源与天体观测、光子科学与技术、生命科学与生物医药、集成电路与计算科学、脑科学与人工智能、航空航天、船舶与海洋工程、量子科学、高端装备与智能制造、新能源、新材料、物联网、大数据

北京也不例外。

在上海开会的前几天，北京发布了《北京市引进人才管理办法（试行）》的通知，提出要建立优秀人才引进的“绿色通道”——

为“千人计划”“万人计划”“海聚工程”“高创计划”“高聚工程”等国家和北京重大人才工程入选专家、重要科技奖项获奖人直接办理引进，最快5个工作日办理完成引进手续

还有广州。

此前，广州印发文件称，5年内将投入约15亿，为“高层次人才”提供住房保障、医疗保障、子女入学、创新创业、资助补贴等方面的优渥待遇。

广州市高层次人才分为“杰出专家”“优秀专家”“青年后备人才”三个层次，以“高精尖缺”为导向。

开出的条件也极具含金量：

为高层次人才提供住房补贴或10年免租的人才公寓，其中在广州工作的诺贝尔奖获得者、院士等顶尖人才可获1000万元住房补贴或入住200平方米的人才公寓

在穗全职工作满10年、贡献突出并取得广州市户籍的还可无偿获赠所租住房

最高1亿元的综合资助

多说一句，对高精尖人才的渴求也不只是一线城市。

去年7月，成都发布人才新政，5年内引进和培育100个顶尖创新创业团队和1000名高层次创新创业人才——

对诺贝尔奖获得者等国际顶尖人才或团队来蓉创新创业，给予最高1亿元的综合资助

对“两院”院士、国家“千人计划”“万人计划”专家等来蓉创新创业或作出重大贡献的本土创新型企业家、科技人才，给予最高300万元的资金资助

还有郑州。

去年11月，郑州市向全球发出“史上最强”招贤令，提到：

对两院院士等顶尖人才和国家“千人计划”“万人计划”等国家级领军人才，分别给予500万元、200万元奖励，提供不超过300平方米、200平方米的免租住房。工作满10年且贡献突出的，可无偿获赠所租住房

对地方级领军人才、地方突出贡献人才，分别给予50万元、20万元奖励

落户后暂未就业，也发补贴

除了上不封顶花巨资资助延揽“两院”院士、千人计划等高、精、尖人才之外，也有不少城市把目光面向毕业生群体。

典型的比如西安。

今年1月，西安为了招揽人才就放出了大招——全市一律实行学历落户只凭两证（身份证、毕业证）。这样的户籍新政也在不断升级。

3月22日至24日，2018年度西安春季赴京高端人才引进推介活动上，西安市公安局再抛重磅，“即日起面向全国 在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户大西安”。

效果惊人！

据统计，仅一天迁入落户人口就达到创纪录的8050人。其中，一位女博士落户西安，民警专人专车接送10分钟搞定。

还有成都——具有普通全日制大学本科及以上学历的青年人才，凭毕业证来蓉即可申请办理落户手续。

面试补贴每人1000元

除了落户，还给补贴。

比如郑州，除了零门槛落户外：

对新引进落户的全日制博士研究生、35岁以下的硕士研究生、本科毕业生和技工院校预备技师（技师），3年内按每人每月1500元、1000元、500元的标准发放生活补贴

落户后暂未就业或创业的，按上述标准发放6个月的生活补贴

对符合上述条件的博士、硕士和“双一流”建设高校的本科毕业生，在郑首次购房分别给予10万元、5万元、2万元购房补贴

还有南京。

今年以来，南京为了抢“人”也发布了多条“含金量”极高的新政策，比如

高层次人才购房补贴最高可达300万元

高层次人才首套房不限购

将大学生租房补贴的期限由2年延长至3年，学士和高级工每月领取600元，硕士每月领取800元，博士每月领取1000元。通过企业申请租赁补贴的，享受政策期限最长5年

外地来宁高校毕业生一次性面试补贴标准为每人1000元

这些人才新政，也有效果。

3月6日一份人才趋势报告显示：

随着本科落户、创业支持、购房优惠、所得税减免等“新一线”城市人才吸引政策的集中出台，城市间“抢人集团”的排位雏形已经显现。其中杭州、武汉、成都、郑州、西安五个城市人才吸引力最高，2018年离开北上广深的求职者，有35.5%的人选择了这五个城市。

对于抢人大战，外界的看法也不尽相同。

有人认为，抢“人”大战的背后，说明目前两大生产要素中，第一要素已经从资本转变为人才。但也有人认为，此举应该降温。

就在今年两会期间，有人大代表就称，“现在一些地方人才引进层层加码，你给1000万，我就给2000万，你给领军、我就给首席，长此以往反而不利于人才发展”。有评论认为，在政策温暖“外来和尚”的同时，却也寒了不少“本土和尚”的心。

责任编辑：初晓慧