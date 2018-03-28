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上海市人大常委会原副主任顾念祖去世 享年89岁

上海市人大常委会原副主任顾念祖去世 享年89岁
2018年03月28日 11:13 解放日报
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　　原标题：中国共产党的优秀党员顾念祖同志逝世

　　中国共产党的优秀党员，上海市第十届人民代表大会常务委员会副主任，上海市高级人民法院原院长、党组书记顾念祖同志因病医治无效，于2018年3月24日6时38分在上海华东医院逝世，享年89岁。

责任编辑：初晓慧

逝世上海市院长
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