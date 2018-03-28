北京今日重污染PM10指数爆表 峰值一度达3000

原标题：北京PM10指数爆表 峰值一度达3000

近两天，京津冀地区持续出现重污染天气过程，今天白天，受到沙尘天气影响，北京地区空气中的首要污染物为PM10，根据北京市环境保护监测中心的最新数据，目前，北京全市的PM10浓度指数已经超过1000微克/立方米，个别监测站点的浓度高达3000微克/立方米。

截至今天下午16点，浓度最高的区域集中在北京的西南部房山和门头沟地区，PM10浓度指数的指数为1387，主城区的污染指数为1093。

目前，北京全市的PM2.5浓度最高的出现在西北部的昌平、怀柔等区域，污染指数在146微克/立方米，主城区的PM2.5浓度在108微克/立方米。

根据中央气象台的最新预报，今明两天，京津冀中南部地区仍将收到不同程度的沙尘天气影响，28号夜间，北京市PM2.5浓度将逐步下降，但沙尘天气仍将持续到29日。（央视记者 王丰 陈宝善）

责任编辑：桂强