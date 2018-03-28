山东济宁市委党校原书记受审：被控受贿467万余元

原标题：济宁市委党校原党委书记张晓玉受审：被控直接或通过妻子受贿

2018年3月27日，（山东）菏泽市中级人民法院一审公开开庭审理了济宁市委党校原党委书记、常务副校长张晓玉受贿一案。

本文图片均来自“菏泽市中级人民法院”微信公众号

菏泽市人民检察院起诉指控：2007年至2014年，被告人张晓玉利用担任济宁市人民政府副秘书长、中共鱼台县县委书记职务上的便利，在企业经营、工程承揽、职务调整、项目审批、发放奖金等方面为他人谋取利益，直接或通过其妻高岚先后29次索取或者非法收受有关人员人民币、轿车、首饰、相机等财物，共计折合人民币467.87万元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人张晓玉及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，张晓玉进行了最后陈述。

最后法庭宣布休庭，择期宣判。

来源：菏泽市中级人民法院微信公众号

责任编辑：张义凌