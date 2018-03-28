菲因被指违反人权申请退出国际刑事法院 中方回应

原标题：菲政府申请退出国际刑事法院 外交部：主权国家有权对法律包装的政治操作说“不 ”
今年2月，总部设在海牙的国际刑事法院就菲律宾总统杜特尔特领导的打击毒品犯罪行动中是否有违反人权行为展开“初步调查”，菲律宾对此表示不满。日前，菲律宾政府正式向联合国秘书长通报，菲政府申请退出国际刑事法院（ICC）。
中国外交部发言人陆慷在今天（28日）的例行记者会上表示，国家刑事法院应尊重国家主权，主权国家有权对法律包装的政治操作说“不”。
外交部发言人 陆慷：杜特尔特总统就职以来，坚定打击毒品犯罪、改善社会治安，为菲律宾经济发展、人民生活安宁创造了良好环境，在菲律宾国内得到了广泛的认可和支持。国际社会也应多理解、多支持，而不应横加指责、处处为难。中方一贯主张国际刑事法院应当尊重国家主权，审慎行事，避免政治化，主权国家有权对法律包装的政治操作说不。
（央视记者 申杨）
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