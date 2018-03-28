G85渝昆高速宜宾段发生多车相撞事故 致11人伤

今天（28日）15时05分，G85渝昆高速公路宜宾段昆明至重庆方向发生交通事故，多车相撞。事故发生后，高速交警、120、119等随即赶到现场。

据宜宾市相关部门提供的消息，车祸已导致11人受伤，其中1人伤势严重，伤员全部在医院接受救治。

另据了解，车祸现场已断道，附近多个收费站关闭。车祸原因正在调查中。

（央视记者 郑波）

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