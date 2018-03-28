28部门联合发文：严惩家政服务失信行为

原标题：28部门联合亮剑 严惩家政服务失信行为！

“商务微新闻”微信公号3月28日消息，家政服务领域不讲信用后果究竟多严重？

近日，商务部等28部门联合发文，建立健全失信联合惩戒机制，对家政服务领域失信行为全面亮剑！

以后，对家政服务领域严重违法失信责任主体的联合惩戒工作要这么干！

联合惩戒对象主要指在家政服务领域经营活动中违反《家庭服务业管理暂行办法》以及其他法律、法规、规章和规范性文件，违背诚实信用原则，经有关主管部门确认存在严重失信行为的相关机构及人员等责任主体，包括：

（1）失信家政服务企业；

（2）失信家政服务企业的法定代表人、主要负责人和对失信行为负有直接责任的从业人员。

国家发展改革委基于全国信用信息共享平台建立联合奖惩子系统。

商务部通过该系统向签署本备忘录的其他部门和单位提供家政服务领域失信责任主体信息并按照有关规定更新动态。

各部门按照本备忘录约定内容，依法依规对家政服务领域失信责任主体实施联合惩戒。

各部门根据实际情况定期将联合惩戒实施情况通过全国信用信息共享平台联合奖惩子系统反馈至国家发展改革委和商务部。

商务主管部门采取的惩戒措施

1、失信企业和人员产生新的违法违规行为时，依法依规从严从重处罚。

2、失信企业和人员不可享受家政服务领域的支持政策，如培训补贴、企业培育、保险补贴等。

跨部门联合惩戒措施

3、各行政管理部门在主管领域内限制、暂停或取消对惩戒对象的政策性资金支持。

4、在一定期限内依法禁止其作为供应商参与政府采购活动。

5、限制取得政府供应的土地。

6、依法限制或者禁止参与基础设施和公用事业特许经营。

7、依法限制参与工程建设项目招投标等有关公共资源交易活动。

8、限制发起设立或参股金融机构以及小额贷款公司、融资担保公司、创业投资公司、互联网融资平台、银行卡清算机构、非银行支付机构等。

9、限制新的科技扶持项目，并依据有关规定暂停审批其新的科技项目扶持资金申报等。

10、对广播电台、电视台、报刊音像出版单位等媒体发布其广告依法加强管理。

11、列入税收管理重点监控对象，提高监督检查频次。

12、在申请信贷融资、财产保险或办理信用卡等金融服务时，金融机构将其失信行为作为审核的重要参考。

13、将违法失信信息作为公开发行其他公司信用类债券核准或注册的参考。

14、对申请发行企业债券不予受理。

15、将惩戒对象失信信息作为在股票发行审核及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让审核中的参考。

16、将惩戒对象失信行为作为境内上市公司实行股权激励计划或相关人员成为股权激励对象事中事后监管的参考。

17、对存在失信记录的相关主体在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监管中予以重点关注。

18、将惩戒对象失信行为作为非上市公众公司重大资产重组审核的参考。

19、将惩戒对象失信行为作为独立基金销售机构审批的参考。

20、将违法失信信息作为变更持有银行卡清算机构和非银行卡支付机构5%以上股权的股东、实际控制人的审批参考。

21、将惩戒对象失信行为作为证券公司、基金管理公司及期货公司的设立及股权或实际控制人变更审批或备案，私募投资基金管理人登记、重大事项变更以及基金备案的参考。

22、在审批保险公司设立及变更持有5%以上股权的股东、实际控制人时，以及在保险专业中介业务许可中，将失信信息作为审批的重要参考。

23、将违法失信信息作为相关主体担任证券公司、基金公司、期货公司的董事、监事和高级管理人员及分支机构负责人的参考；将违法失信信息作为相关主体担任保险公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构、融资性担保公司、银行卡清算机构、非银行支付机构的董事、监事和高级管理人员的参考；对相关违法失信主体已成为上市公司、非上市公众公司董事、监事和高级管理人员的予以重点关注；对相关违法失信主体已成为证券、基金、期货机构从业人员的予以重点关注。

24、对违反相关法律法规，被相关部门给予行政处罚，被相关部门申请人民法院强制执行，且被人民法院按照有关规定依法采取限制消费措施或依法纳入失信被执行人名单的，限制其乘坐飞机、列车软卧、G字头动车组列车、其他动车组列车一等以上座位等高消费及其他非生活和工作必需的消费行为。

25、惩戒对象为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员的，限制新建、扩建、高档装修房屋，限制购买非经营必须车辆等非生活和工作必需的消费行为。

26、限制惩戒对象招录（聘）为公务员或事业单位工作人员。

27、按程序及时撤销相关荣誉称号。取消惩戒对象参加评先评优资格，不得向惩戒对象授予“文明单位”、“道德模范”、“劳动模范”、“五一劳动奖”等荣誉。

28、在商务部等有关部门网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、商务诚信公共服务平台等公示联合惩戒对象的失信信息。

责任编辑：桂强