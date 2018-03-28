原重庆市政协副秘书长盛娅农申请提前退休(图)

原标题：盛娅农申请提前退休，不再担任重庆市政协副秘书长职务
中国人民政治协商会议 重庆市委员会副秘书长免职名单
（2018年3月27日政协重庆市第五届委员会常务委员会第二次会议通过）
因本人申请提前退休，盛娅农同志不再担任重庆市政协副秘书长职务。
盛娅农简历
盛娅农，女，汉族，生于1965年5月，重庆市丰都县人，中共党员，MBA研究生。
1982.09——1986.07重庆师范学院中文专业学习，获文学学士学位
1986.07——1987.07四川省重庆市沙坪坝区歌乐山乡党办干部
1987.07——1990.09四川省重庆市沙坪坝区委政研室干事
1990.09——1993.12四川省重庆市农村工作委员会办公室科员、副主任科员
1993.12——1995.03四川省重庆市农村工作委员会办公室主任科员
1995.03——1997.06四川省重庆市农村工作委员会政策法规处副处长
1997.06——1998.03重庆市政府农村工作办公室办公室副主任
1998.03——2003.06重庆市政府农村工作办公室（市委农工委）外经外事处处长
2003.06——2006.05重庆市政府农村工作办公室副主任、市委农工委委员（2000.03——2003.09重庆工商管理硕士学院工商管理专业研究生学习；2004.04——2004.09国家农业部经济体制改革与经营管理司挂职任副司长）
2006.05——2008.02重庆市石柱自治县县委书记、人大主任
2008.02——2009.10重庆市石柱自治县县委书记
2009.10——2011.08重庆市石柱自治县县委书记（正厅局长级）
2011.08——2013.11重庆市大渡口区区委书记
2013.11——2016.12重庆市卫生和计划生育委员会党委书记、副主任（正厅局长级）
2016.12——2017.04重庆市卫生和计划生育委员会党委书记（正厅局长级）（简历来源：中国经济网）
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