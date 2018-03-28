北京将于29日解除橙色预警 已查处环境违法69起

原标题：北京将于29日解除橙色预警 查处环境违法69起

29号零点，北京市将解除这轮持续了三天的空气重污染橙色预警，整个预警期间，北京各相关部门、各区分别落实应急措施，并对加大了督查力度。

自26日启动橙色预警以来，北京市环保、城管、住建等各相关部门均加强了巡查力度，截至目前，住建部门现场抽查了超过1300个施工工地，有73个项目未能严格按照空气重污染橙色预警要求落实相关措施，施工现场存在局部裸露土方未覆盖严密、洒水降尘不及时等问题，要求立即停工整改，现均已整改完毕。

城市管理部门对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业。共出动作业人员超过15万人次，出动作业车辆超过1.6万车次。

与此同时，环保部门共出动执法人员超过3000人次。固定源方面，检查企业达1400多家，发现料堆未苫盖、部分设施未安装废气收集设施等环境违法问题69起，均责令立即停止违法行为，立案处罚或移交相关部门。

根据相关规定，橙色预警期间，北京全市范围内，国Ⅰ和国Ⅱ轻型汽油车， 建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶。截至目前，交管部门共查处渣土、砂石运输等建筑垃圾车辆交通违法5613起，查处国Ⅰ国Ⅱ轻型汽油车违法上路1228辆。

根据北京环保部门的最新监测，29日白天，北京地区空气质量将逐步转好，29日零时，北京市将解除本市空气重污染橙色预警。（央视记者 王丰 陈宝善）

责任编辑：桂强