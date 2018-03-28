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316国道陕西旬阳段发生大面积坍塌 交通中断

316国道陕西旬阳段发生大面积坍塌 交通中断
2018年03月28日 21:17 央视新闻
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　　原标题：请绕行！316国道陕西旬阳段发生大面积坍塌交通中断

　　3月27日21时40分至3月28日7时左右，316国道陕西旬阳段K1851+300处连续发生4次山体塌方，面积较大，总塌方约1400余方，致安康至旬阳方向双向交通中断。截至目前，未接到人员伤亡报告。

　　塌方发生后，安康市旬阳县公路段立即启动应急预案，连夜组织养护、抢险人员赶赴现场进行抢修和维护，并树立安全提示牌，禁止所有车辆通行。

　　据了解，第一次塌方发生后不久，经过抢修人员努力，临时清理出半幅道路通行。但在27日晚23时许，该路段再次发生大面积塌方，致使该路段完全中断，同时实行临时交通管制，禁止车辆通行。

　　28日3时和7时许，该路段再次连续发生山体崩塌2次，面积约1000余方。目前，相关单位正在组织大型机械设备进行抢修，但具体通行时间目前尚不能确定。交警提示：请旬阳至安康、吕河的往返车辆绕行至十天高速LD冬青隧道连接线通行。（央视记者 谭海梅 文豪）

责任编辑：桂强

旬阳国道塌方
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