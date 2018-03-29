人民日报海外版：半岛和平与中国努力密不可分

原标题：半岛和平与中国努力密不可分（望海楼）

苏晓晖

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问。3月28日上午，中朝媒体几乎同时发布相关消息，并对此次访问作出积极评价。

不少西方媒体对金正恩“突然”访华表示惊讶。确实，中朝高层此次互动，使今年年初以来一度喧嚣的所谓半岛问题“中国无用论”“中国靠边站”等论调不攻自破。

事实上，中国在朝核问题上发挥的负责任大国作用有目共睹，并得到多方正面肯定。3月9日，美国总统特朗普在与习近平主席通电话时，表示习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的，对中方在朝鲜半岛问题上的重要作用十分感谢、高度重视，并表示将继续与中国保持密切沟通协调。3月12日，到访的韩国总统特使肯定中方在当前半岛局势积极变化中所发挥的“重要引领作用”，表达韩方的衷心感谢，期待中国继续发挥重要作用。金正恩也明确表示，希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。

当前朝鲜半岛和平曙光初现，确与中国的努力密不可分。

中国秉持基本原则。中国是联合国安理会五大常任理事国之一，也是地区安全问题上举足轻重的大国。中国一直全面、严格执行联合国安理会通过的各项涉朝决议，即使付出巨大代价也不折不扣地履行应尽的国际义务。中国坚决维护国际核不扩散体系，坚持实现朝鲜半岛无核化目标。金正恩访华期间，正面回应了中方的无核化主张。

中国强调公平正义。中国提出“双暂停”倡议，希望各方保持冷静克制，为南北改善关系营造了最基本的条件。“双轨并进”思路既坚持半岛无核化目标，又积极构建半岛和平机制，照顾各方利益关切。因此，金正恩提出愿同中方加强战略沟通，体现出对中国方案公正性和可行性的认可。

中国维护地区稳定。近年来，朝鲜半岛多次面临局势即将失控的紧要关头。中国多次重申不允许半岛生乱生战，坚守以和平方式解决半岛问题的底线，有效遏制了军事冒险行为，保卫了半岛和平和地区国家的共同利益。金正恩此次访问期间，双方都强调了维护半岛和平稳定的共识。

中国支持对话谈判。中国坚信，制裁只是手段不是目的，仅靠制裁不可能实现半岛无核化，应及时把制裁产生的压力转化为谈判动力。今年年初以来，中国多次力挺朝韩接触，并推动美朝开展对话。金正恩也表示将与中方共同维护协商对话势头。

中国加强大国协作。中俄已多次就朝鲜半岛问题进行战略协作。近期，中国提议联合国安理会就朝鲜半岛问题发表主席新闻谈话，并同俄罗斯一道在安理会散发了主席新闻谈话的草案。草案得到安理会绝大多数成员的支持。

习近平在欢迎宴会致辞中指出，金正恩此次来华恰逢“春回大地、万物复苏的美好时节”。金正恩则提出，他是“在充满欢欣和希望的新春”同习近平总书记进行首次会晤。在春回朝鲜半岛的期盼中，各种针对中国的杂音可以休矣。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

责任编辑：张岩